Бывший российский боксер Денис Лебедев поделился мнением о MMA.

«Я не считаю это спортом. Это все-таки, наверное, драка. Да, там есть уважение к сопернику. Но вот эта жесткость, добивание, кровь – это ближе к гладиаторам», – рассказал Лебедев в инстаграм-лайве промоутерской компании «Мир бокса».

21 декабря 2019 года Лебедев единогласным решением судей проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну в последнем профессиональном поединке.

После поражения 40-летний россиянин заявил, что не видит смысла в продолжении карьеры.

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