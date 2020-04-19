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Лебедев: «Не считаю ММА спортом. Жесткость, добивание, кровь – это ближе к гладиаторам»
Боксер считает, что смешанные единоборства – это ближе к драке.
Бывший российский боксер Денис Лебедев поделился мнением о MMA.
«Я не считаю это спортом. Это все-таки, наверное, драка. Да, там есть уважение к сопернику. Но вот эта жесткость, добивание, кровь – это ближе к гладиаторам», – рассказал Лебедев в инстаграм-лайве промоутерской компании «Мир бокса».
- 21 декабря 2019 года Лебедев единогласным решением судей проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну в последнем профессиональном поединке.
- После поражения 40-летний россиянин заявил, что не видит смысла в продолжении карьеры.
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