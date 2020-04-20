Боец UFC Тони Фергюсон считает, что Хабиба Нурмагомедова стоит лишить чемпионского пояса, а также он должен завершить карьеру в смешанных единоборствах.

«Я думаю, он знает [что ему пора уходить]. Дело не в UFC, а в Хабибе. Он уже сделал это – сбежал как собака с хвостом между ног.

Но в мире много что происходит. Поэтому я надеюсь, что он находится в безопасности и счастлив со своей семьей. Надеюсь он действительно тренируется, а не несет всякую чушь. Не говорю плохого про его семью – нет ничего плохого в любви к другому человеку. Но это собачий мир, и я борюсь за свой счастливый билет», – цитирует 36-летнего Фергюсона Essentially Sports, ссылаясь на ESPN.

Нурмагомедов и Фергюсон должны были подраться 18 апреля, но бой сорвался в пятый раз.

Хабиба заменил Джастин Гэтжи, но позже турнир отменили из-за пандемии коронавируса.

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