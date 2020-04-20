Сербский боец провел тренировку, поднимая кровати с зараженными коронавирусом
У Юсуфа Хайровича отличная фантазия.
Сербский боец смешанных единоборств Юсуф Хайрович устроил тренировку в одной из больниц города Нови-Пазар.
Ролик с занятием был опубликован в инстаграм-аккаунте Megdan.fighting. В нем можно увидеть, как Хайрович поднимает кровати с зараженными коронавирусом. Сам спортсмен также оказался в числе заболевших и был госпитализирован.
- В описании к видео говорится, что боец чувствует себя на 5+ и скоро победит вирус нокаутом.
- Хайрович провел 26 боев на профессиональном уровне (+13, =1, -11). Один бой был признан несостоявшимся.
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