Сербский боец смешанных единоборств Юсуф Хайрович устроил тренировку в одной из больниц города Нови-Пазар.

Ролик с занятием был опубликован в инстаграм-аккаунте Megdan.fighting. В нем можно увидеть, как Хайрович поднимает кровати с зараженными коронавирусом. Сам спортсмен также оказался в числе заболевших и был госпитализирован.

В описании к видео говорится, что боец чувствует себя на 5+ и скоро победит вирус нокаутом.

Хайрович провел 26 боев на профессиональном уровне (+13, =1, -11). Один бой был признан несостоявшимся.

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