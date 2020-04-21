Смешанные боевые искусства

UFC официально отменил 4 турнира в апреле и мае

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Дэйна УайтДэйна Уайт

Дэйна Уайт

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Уайт решил не повторять ошибку, допущенную с Хабибом.

UFC официально объявил об отмене четырех турниров в апреле и мае из-за пандемии коронавируса.

На официальном сайте промоушна сообщается, что 9 мая в Сан-Паулу (Бразилия) не состоится турнир UFC 249, а также три турнира UFC Fight Night: 25 апреля в Линкольне (США), 2 мая в Оклахома-Сити (США) и 16 мая в Сан-Диего (США).

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«Болельщики, которые приобрели билеты на мероприятия, получат возврат денег в полном объеме в точке покупки. Билеты, купленные через интернет или по телефону, будут возвращены автоматически. UFC надеется вернуться в ближайшем будущем», – говорится в заявлении.

  • Также 18 апреля был отменен турнир UFC 249, на котором должен был выступить Хабиб Нурмагомедов.
  • Глава UFC Дэйна Уайт до последнего не сообщал место проведения ивента, и власти призвали его отменить турнир.

Фергюсон: «Хабиб знает, что ему пора уходить. Он уже сделал это»

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