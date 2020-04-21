Дэниэл Кормье
Фото: Getty Images
И Конор тоже не согнал бы вес.
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье впечатлен подготовкой Тони Фергюсона к UFC 249: американец сделал вес, несмотря на отмену боя против Джастина Гэтжи.
«Этот чувак сделал то, чего не сделает большинство бойцов. Я люблю Хабиба, но он бы этого не сделал. Он не станет страдать от весогонки без причины. И Конор Макгрегор не будет.
Фергюсон: «Хабиб знает, что ему пора уходить. Он уже сделал это»
Конор сказал что-то вроде: «Хей, Тони, отличная работа, но поставь на весы другого парня». Но сам бы этого не сделал. И я бы не делал вес без причины, как и все ваши любимые бойцы. Тони Фергюсон сделал большое дело», – цитирует 41-летнего Кормье
.
- UFC 249 был запланирован на 18 апреля, но бой отменили из-за пандемии коронавируса.
- Сперва Фергюсон должен был драться с Нурмагомедовым, после отказа его заменили на Гэтжи.
В UFC уклонились от ответа, кого считать первым чемпионом из России – Хабиба или Тактарова
Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке