И Конор тоже не согнал бы вес.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье впечатлен подготовкой Тони Фергюсона к UFC 249: американец сделал вес, несмотря на отмену боя против Джастина Гэтжи.

«Этот чувак сделал то, чего не сделает большинство бойцов. Я люблю Хабиба, но он бы этого не сделал. Он не станет страдать от весогонки без причины. И Конор Макгрегор не будет.

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Конор сказал что-то вроде: «Хей, Тони, отличная работа, но поставь на весы другого парня». Но сам бы этого не сделал. И я бы не делал вес без причины, как и все ваши любимые бойцы. Тони Фергюсон сделал большое дело», – цитирует 41-летнего Кормье

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UFC 249 был запланирован на 18 апреля, но бой отменили из-за пандемии коронавируса.

Сперва Фергюсон должен был драться с Нурмагомедовым, после отказа его заменили на Гэтжи.

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