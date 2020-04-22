Литовский боец Артемий Ситенков рассказал в интервью Eurosport.ru об отношении к русским в ММА и использовании гормонов роста.

Летом 2008-го литовский боец русского происхождения Артемий Ситенков приехал на турнир в Ирландию и нанес Конору Макгрегору первое поражение в карьере. Прибалт победил болевым приемом на ногу на 69-й секунде боя. После того фиаско Конор так расстроился, что на год завязал с ММА, но набрался вдохновения, покорил UFC и превратился в звезду.

Несмотря на несколько солидных побед, Ситенков так и не пробился в UFC. Сегодня 36-летний боец воспитывает молодежь в Вильнюсе и периодически бьется на турнирах для души, а не ради денег.

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Артемий Ситенков Фото: facebook

– Три года назад вы выставили на аукцион шорты, в которых победили Макгрегора. Сколько выручили и как потратили деньги?

– Однажды разбирал старые вещи и нашел те самые шорты. Мысль об аукционе пришла после того, как один из воспитанников сказал: «Вау! Это те самые, в которых вы Конора сделали?!» Выручил за них 2 000 долларов и отдал деньги в один из детских домов Вильнюса – директор сказала, что средства пойдут на строительство спортивной площадки.

Этот приют мне посоветовала девушка, которая продолжительное время работала в таких организациях. Она рассказала, что в одном детском доме было четыре директора и две женщины, работавшие на полставки и делавшие всю работу. Как-то на рождественские праздники организации подарили много денег, на которые начальство купило себе по новенькому джипу, а детям не досталось ничего. К сожалению, так происходит в большинстве приютов.

– Когда бились в последний раз?

– В начале этого года выступил на турнире в Финляндии. Проиграл по очкам местному бойцу, но главным для меня было почувствовать – еще могу, полностью списывать еще рано. До этого не дрался три года и толком не тренировался.

– На пике вы занимали первое место в Европе и мечтали о UFC. Почему 10 лет назад промоушн не приглашал бойцов из Восточной Европы?

– На тот момент им это было невыгодно. Выхлоп от рay-per-view (плата за просмотр – Eurosport.ru) получался слабеньким. Спросом пользовались преимущественно американцы, британцы и бразильцы. Дрался Андрей Орловский из Белоруссии, но он жил и тренировался в США. Сейчас другое дело – турниры UFC проводятся в Польше, России и других странах бывшего соцлагеря.

– Отец Хабиба рассказал, что его сын заработал порядка 100 млн долларов в UFC. Как считаете, благодаря чему промоушн так развернулся, что платит такие безумные деньги бойцам?

– Когда я начинал, то самым крутым ивентом был Pride, там еще Федор Емельяненко выступал. Организаторы UFC избежали ошибок этого турнира. Прежде всего, они начали борьбу с допингом. Спортивная составляющая стала выше, и в долгосрочной перспективе это помогло промоушну выйти на топ-уровень.

– В Pride все были на допинге?

– Думаю, где-то 90% бойцов употребляли запрещенные вещества. К примеру, Дэн Хендерсон дебютировал в Pride в 30 лет и за время выступлений вырос на 10 см. Разве возможно такое без гормонов роста и другой химии?

Артемий Ситенков с шортами, в которых победил Макгрегора Фото: facebook

– Кого из соперников, которых вы победили, взяли в UFC?

– Им повезло – бойцы были из нужных стран. Ирландцы Конор Макгрегор и Нил Сири, англичанин Фил Харрис – все они стояли ниже меня в рейтинге. Еще дрался с Пэдди Холоханом, но проиграл. Я был не слабее этих ребят, в чем-то даже лучше, но UFC мной не интересовался.

Ставил перед собой задачу стать первым литовцем в UFC, но в какой-то момент осознал, что пробиться в топовый ивент не получится, и потерял мотивацию. Все знают, кто первым полетел в космос, а кто второй – уже никому не интересно. Вот и у меня такой же подход.

– Вариант переселиться в США, как Орловский, рассматривали?

– Тут другой момент. Мой агент несколько лет общался с менеджерами UFC, они говорили, что знают обо мне и пригласят, как только будет подходящий момент. Я стоял на первых ступеньках рейтинга и находился в режиме ожидания. При этом промоушн брал бойцов с более низким рейтингом. Я понимал, что меня футболят. Переезд в Америку не гарантировал попадание в UFC.

– Часто бойцы отказывались с вами драться, опасаясь пролета мимо UFC?

– Еще как! Фил Харрис, например, который стоял вторым в рейтинге. Мой агент регулярно списывался с его промоутером, которым прямым текстом говорил: «Ну вы что, мы же заточены на UFC. Сейчас Фил проиграет и упустит шанс».

Президент федерации избирается каждые четыре года, он зарегистрировал множество фиктивных клубов, от их лица голосует за себя и остается у руля. Люди продвигаются за деньги, едут на сборы, а нелояльные остаются ни с чем.

– Вы 15 лет занимались дзюдо, но не попали на Олимпиаду из-за коррупции. Как так вышло и изменилось ли что-то сегодня?

– Ничего не изменилось. Президент федерации избирается каждые четыре года, он зарегистрировал множество фиктивных клубов, от их лица голосует за себя и остается у руля. Люди продвигаются за деньги, едут на сборы, а нелояльные остаются ни с чем. Спортсмены протестуют, устраивают пикеты, обращаются в суд – ничего не помогает. Конечно, я хотел попасть на Олимпиаду, но не стал воевать с системой и ушел из дзюдо.

– Как в вашей жизни появились ММА?

– После дзюдо занимался боевым самбо, грэпплингом, выигрывал звание чемпиона мира по панкратиону. Совершенствовал навыки в видах спорта, где есть ударная техника. Все это пригодилось, когда в Вильнюсе стали проводить бои по ММА.

– Вы окончили школу с отличием, имеете два высших образования. Необычный бэкграунд для бойца.

– У меня мама учительница. Я с детства только и слышал, что от учебы зависит будущая жизнь, но со временем понял – это не всегда так. После университета работал на государственной службе, перспектив подняться по карьерной лестнице – ноль. Скучно, неинтересно, вот я и стал бойцом. Выбрал романтику. Знания же за спиной не носить – в любой момент могу снова стать экономистом.

– Макгрегор работал сантехником, у вас дипломы вузов, но более скромные достижения. Обидно?

– Нет. Понимаю, что на одного Конора приходятся тысячи парней, которые никуда не пробились. Спортсмены ставят все на кон ради мечты, а потом ломаются психологически, если пролетают. О них не рассказывают по телевизору – публика видит только парня, который поднялся с самого дна и зарабатывает миллионы. Народу нравятся такие истории, а неудачники никого не интересуют.

– Знаете других бойцов-интеллектуалов в ММА?

– Чемпион UFC 2003 года Рич Франклин. До того как стать бойцом ММА, он окончил университет и получил степень магистра математики. В бою играет роль не только сила, но и ум – без этого победить очень сложно.

Артемий Ситенков Фото: facebook

– Как возникла идея вашей схватки с Конором?

– Вариант подыскал мой агент, который увидел предложение на одном из ирландских форумов. На тот момент я уже провел несколько боев в Ирландии, имел хороший рейтинг, но многие считали мои победы случайными. Я щуплый, бледный, не очень похож на бойца. Организаторы хотели, чтобы молодые спортсмены набрали за счет меня рейтинг, но просчитались.

Скорее всего, тренер Конора увидел какой-то мой бой. Он решил: этому парню повезло и нужно организовать встречу с набиравшим обороты 19-летним Макгрегором. А мне еще и лучше от такого отношения. После серии побед со мной никто не хотел больше драться – целый год не было боев!

– Бой был честным?

– Не совсем. Все взвешивались на одних весах, тут заходит Конор, и его тренер достает другие весы. Вес Макгрегора составил 67,5 кг и тогда тренер сказал ему снять трусы – стрелка опустилась еще на один килограмм. Я тогда еще подумал: «Ничего себе, какие тяжелые трусы!» По факту, я считаю, в день боя он был тяжелее меня на семь кг.

– Конор агрессивно вел себя перед боем?

– Особого трештока не было. Хотя перед поединком один знакомый ирландец сказал мне, что за день до боя Макгрегор пообещал уложить меня в первом раунде. Он совсем молодой был тогда, а бойцы его возраста всегда агрессивны, компенсируя таким образом страх и нервозность. В любом случае главные события происходят в клетке – там сразу видно, кто мешок, а кто чего-то стоит.

Помню, на дуэли взглядов какой-то соперник корчил рожи, скалился. Еще подумал тогда: «Парень, ну ты совсем дебил». В ответ я снисходительно улыбнулся и почувствовал, как в нем просыпается неуверенность и страх.

– Вы нанесли Конору первое поражение в карьере. Как он на него отреагировал?

– Видно было, что очень расстроился, тренер его утешал. Кажется, Конор даже плакал. Насколько мне известно, после того поражения он на год забросил тренировки – настолько был деморализован. Возможно, брал паузу, чтобы набраться вдохновения.

– Какой гонорар получили за победу над Макгрегором?

– Точно не помню, 400 или 500 евро. Еще трофей подарили – блестящую тарелку китайского производства, обычную штамповку. Такую можно купить на AliExpress. Вот думаю однажды ее тоже продать и отдать деньги на благотворительность.

– Вы как-то сказали, что Конор – искусственно созданный боец.

– Да, его раскрутили по максимуму. Организаторы UFC сделали ставку на национальность Макгрегора. В США живет около 10 млн ирландцев, поэтому Конор очень популярен в этой стране. Американцев завораживает мистика, которая сопровождает все ирландское: эльфы, лепреконы. Поэтому, мне кажется, Конор ассоциируется у них с каким-то волшебством. На самом деле в этом что-то есть – я считаю Макгрегора невероятно везучим. Мистически везучим.

– Почему?

– У меня много друзей из Ирландии, которые рассказывают, что Конор очень ветреный парень. Тусоваться до утра, опоздать или пропустить тренировку – все это в его стиле. С таким подходом сложно взобраться на вершину, но у него получилось. Я по себе знаю, что можно быть в плохой форме, но выйти, в первом раунде задушить соперника, и после этого все скажут: «В каких он сумасшедших кондициях!» Взять тот же бой Конора с Альдо, когда он победил бразильца на 13-й секунде. У него несколько таких побед, но схватка с Хабибом показала, что везение не вечно.

Я установил определенный гонорар, ниже которого не дерусь. Во многом благодаря победе над Макгрегором.

– Победа над Конором помогла вам в дальнейшем?

– Разумеется. В данный момент я, по сути, уже завершил карьеру, но мне по-прежнему звонят и приглашают на турниры. Я установил определенный гонорар, ниже которого не дерусь. Конечно же, это во многом благодаря победе над Макгрегором.

– Как отнеслись к словам Конора о вас «тощий литовский засранец»?

– Хех. Это в его стиле говорить так за спиной. Но когда мы позже пересекались на турнирах, он очень вежливо себя вел, перекидывались парой фраз ни о чем. А на счет его слов, то я понимаю, что он не мог сказать обо мне «приятный литовский человек». Ему нужно поддерживать амплуа плохого парня, выскочки, который понравился миллионам. Поэтому он так и выражается.

– После победы над Конором вы остались в Ирландии и прожили там год. Какие впечатления остались от этой страны?

– Литовцы в основном ездят на заработки в Англию и Ирландию. В конце нулевых у меня с другом был проект – мы строили коттедж на продажу, вложили в него почти все сбережения, но из-за мирового финансового кризиса в 2008 году почти все потеряли. Поэтому я уехал в Ирландию, где даже чернорабочим можно хорошо заработать.

По факту все получилось неудачно. Найти нормальную работу не удалось: разносил флаеры, после скупал мобильные телефоны и отправлял в Литву. Разослал резюме посудомойщика в рестораны, но меня не взяли. В общем, сплошная грусть – ни нормальных денег, ни друзей. Периодически выступал в боях для поддержки штанов.

– С ирландками строили отношения?

– Нет. Страшные они и выпендриваются много.

Артемий Ситенков (слева) после боя Фото: facebook

– Насколько важна роль агента в ММА?

– Большинство бойцов, особенно начинающих, мыслят примитивно. Они думают, что организаторы приглашают их на турниры для красивых боев. На самом деле это не так – чаще всего они хотят, чтобы их парни выиграли и поднялись выше, а на тебя плевать. Вот в таких случаях и нужен агент, который поможет обойти подводные камни, выстроить стратегию.

– Много агентов-кидал?

– На топ-уровне, как правило, таких нет – все работают на долгосрочную перспективу и прозрачно. На более низком уровне полно таких случаев, когда агент обманывает бойца, прикарманивая 80% его гонорара.

– Вас обманывали?

– Как-то после боя в Гонконге французский промоутер недоплатил за встречу 2 000 евро. На бой меня отправлял другой агент, которому я задолжал тысячу. Звоню ему и говорю: «Слушай, мне обещали одну сумму, а заплатили меньше. Поэтому связывайся с французом, забирай мой долг у него и верни еще тысячу».

– Самая страшная травма в ММА на ваших глазах?

– Был случай на одном из турниров невысокого уровня в Литве. Пьяная публика как обычно кричит: «Убей его! Разорви!» И вот один из бойцов пропустил удар в шею, пошатнулся, упал, и тут у него начался приступ эпилепсии. Парня трясет, посинел весь, судья сделал попытку достать у него капу и едва не лишился пальца – так сжались челюсти.

В тот момент я понял, что реально бойцу никто не в состоянии помочь. Если умрет, то умрет. К счастью обошлось, спортсмен оклемался, его увели в раздевалку. Публика после этого уже не требовала убийств и вела себя очень тихо.

А так много переломов, конечно, растяжений, сотрясений. Я когда-то судил детские турниры по дзюдо, помогал тренеру. Так там ни разу не было, чтобы турнир закончился без перелома.

– Какой бой запомнился особенно?

– Самый первый против Ремигиюса Моркевичюса. Он тогда стоял высоко в рейтинге – первый в Европе и в пятерке лучших мира. Очень агрессивный и подлый боец. Он протянул мне руку перед схваткой, я подался вперед в открытой стойке и получил в голову – он хотел меня эффектно вырубить на первых секундах. Повезло, что удар пришелся в лоб, и я устоял. Преподал мне урок на всю жизнь. Позже узнал, что он всегда так делал – возможно, потому что был бандитом. Его застрелили в одной из разборок.

– Еще с какими-то подлостями сталкивались?

– Да так, по мелочи. Это даже не подлости… Не знаю, как назвать. Однажды соперник из Бразилии засунул мне пальцы в рот в партере. Наверное, чтобы я дышать не мог. Пришлось его укусить. Еще случай был, когда во время боя русскоязычный соперник спросил меня: «Как ты, брат?» и тут же ударил. Я обалдел – так и не понял, чего он хотел этим добиться.

– Какой трюк вас удивил больше всего?

– Запомнился бой против Холохана. Не могу утверждать, но мне кажется, что перед нашей встречей он намазал пятки и ахиллы маслом. Потому что когда я вышел на рычаг коленом, то он очень скользким оказался. Бой только начался, он не должен был еще вспотеть. Больше хитрят за пределами клетки. Агенты, тренеры, промоутеры. В основном жульничают с весами.

Через агента мне предложили хорошие деньги за слив. На тот момент я уже понимал, что в UFC не попаду, и согласился.

– Получали предложения сдать бой?

– Да. Через агента мне предложили хорошие деньги за слив. На тот момент я уже понимал, что в UFC не попаду, и согласился. Правда, в последний момент что-то не срослось, и схватка не состоялась. Спустя год мне снова предложили бой с тем же соперником, но уже по-честному, так как у меня накопилась серия поражений – организаторы не видели смысла платить. Я же не хотел боя за копейки. В общем, сошлись на том, что я возьму стандартный гонорар за участие. Бой прошел честно, я даже рассчитывал на победу, но потом сосредоточился на том, чтобы не получить травму. По факту, я так и не поучаствовал в слитом бою.

– Самый большой гонорар за бой?

– Я не пробился в UFC, поэтому максимальное вознаграждение не превышало 10 тысяч долларов.

Артемий Ситенков Фото: facebook

– У вас русская фамилия. Испытываете сложности в связи с этим в Литве?

– Меня не отличишь – я говорю по-литовски без акцента. Но вообще, да, население накручено телевизором, в котором о России и ее политике всегда говорят только негативно. Так происходит уже почти 30 лет, поэтому у людей формируется особое отношение к русским. Меня лично это не задевает.

– Литовцы счастливы после выхода из СССР?

– На первый взгляд, счастливы. Уровень жизни повысился, товаров изобилие, но статистика показывает, что не все так круто. Например, в Литве паритет покупательной способности ниже, чем в России. С 1991 года у литовцев отрицательный прирост населения – было 3,5 млн, а стало на миллион меньше. Где тут счастье и уверенность в завтрашнем дне, если люди бегут из страны и не рожают много детей?

Зато большой плюс для литовской молодежи – низкая процентная ставка на ипотеку в размере 2,5%. К примеру, я часто езжу на Украину, и там такая ставка составляет космические 18-20%. Настоящий грабеж!

– Молодежь все равно уезжает из страны?

– Да, получают хорошую профессию и едут в Норвегию, Данию. Даже выучившись на медсестру, там ты заработаешь баснословные деньги.

– Как на западе воспринимали бойцов с постсоветского пространства?

– Для большинства из них все выходцы из СССР – русские. Чувствовалось особое отношение, потому что мы были для них в диковинку, не знали, чего ожидать. Не знаю, связано ли это со стереотипом о том, что русские – суровые люди. Помню, был один шотландский боец, который на всех соперников наезжал, давил трештоком, а перед боем со мной, как воды в рот набрал. Возможно, думал, что я ему выверну ногу в клетке за длинный язык.

В том же Дагестане куча молодежи перспективнее раннего Макгрегора.

– Почему нашим бойцам тяжелее пробиться?

– Я видел массу спортсменов из бывшего СССР, которые не только не уступали Конору и другим элитным спортсменам, но и превосходили их. В том же Дагестане куча молодежи перспективнее раннего Макгрегора. Им сложно пробиться из-за низкого уровня профессионализма и слабой заинтересованности агентов в раскрутке. Не хватает бойцовского IQ.

Очень часто бывает, что вот такой условный украинец с отличной ударной техникой и борьбой выходит в клетку и упивается превосходством над условным англичанином. Тот два раунда морозится, притворяется слабым, копит энергию, а потом заходит за спину и душит. Время идет, а мы по-прежнему уступаем в профессионализме.

– В чем причина?

– Думаю, она заключается в тренерах. Западные специалисты постоянно совершенствуются, ищут новые методики, развиваются и заточены на воспитание полноценных ММА-бойцов. Наши же в основном используют советский багаж знаний и добавляют какой-то отсебятины. На выходе получается неконкурентоспособный продукт.

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