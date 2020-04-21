Смешанные боевые искусства

Хабиб рассказал, кому обязан своим успехом

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Хабиб НурмагомедовХабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
2 минут назад

Боец поблагодарил товарищей за поддержку.

Российский боец Хабиб Нурмагомедов опубликовал видео боя против Эла Яквинты и рассказал, кто помог ему добиться успеха.

По словам бойца, в моменте, запечатленном на видео, он не мог поверить, что через один раунд станет обладателем чемпионского пояса UFC. «Тяжело описать эмоции, но эти люди, которые рядом и дают советы во время перерыва, являются очень большими причинами моего успеха», – написал Хабиб, тегнув аккаунты Хавьера Мендеса, Абубакара Нурмагомедова и Ислама Махачева.

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  • Завоевав чемпионский пояс UFC в поединке с Яквинтой, Хабиб впоследствии дважды защитил его – в поединках против Конора Макгрегора и Дастина Порье.
  • Следующим соперником Хабиба, вероятно, станет победитель пары Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи.

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