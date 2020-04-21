Смешанные боевые искусства

Емельяненко – Тактарову: «Ты проститутка. У нас многие тебя не любят»

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Александр ЕмельяненкоАлександр Емельяненко

Александр Емельяненко

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

На самоизоляции что ни день, то новый конфликт.

Российский боец MMA Александр Емельяненко отреагировал на нелестные слова Олега Тактарова о Кавказе.

«Мне прислали видео, где Тактаров нелестно отзывается о кавказском народе. Что я могу сказать? Тактаров, ты проститутка! Ты же когда приезжал на Кавказ, тебя встречали, кормили, потчевали, внимание оказывали. Ты же довольный отсюда уехал! А то, что у тебя какие-то разногласия с определенными личностями, не означает, что весь Кавказ плохой.

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У нас многие тебя не любят. Мне открытым текстом пишут и говорят, что ты ****** [презерватив]. Я теперь после этого видео с ними согласен абсолютно», – заявил Емельяненко.

Ранее Тактаров в негативном ключе высказался о Махачкале. «Я в Дагестан куда угодно поеду, но только не в Махачкалу. Мне там не понравилось. Какое-то там неуважение к людям. «Гелендвагены» везде, женщины с колясками из-под колес выскакивают. Ужас. Знаете, из той серии, что у меня машина круче, я сильнее. Мне такое не нравится. Каспийское море там грязное, и пляж очень грязный. В Дербенте, к примеру, было чисто, там мне понравилось», – заявил экс-чемпион UFC.

  • В ноябре прошлого года Емельяненко в поединке по правилам бокса нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.
  • В этом году Александру предстоит бой против Магомеда Исмаилова (MMA) и Владимира Минеева (бокс).

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