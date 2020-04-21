Да здравствует новая волна слов!

Бывший боец MMA Олег Тактаров отреагировал на слова Александра Емельяненко, назвавшего его проституткой и ******** [презервативом].

«Сегодня умер один бывший боец... Умер в моих глазах. Возможно, его очень попросили это записать... Возможно. Но теперь уже все равно. Он умер», – написал Тактаров в инстаграме, прикрепив к посту отрывок из фильма «Рэмбо. Первая кровь».

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Позже с Тактаровым связался Sport24, однако спортсмен отказался комментировать конфликт с Емельяненко. «Человек умер», – заявил экс-чемпион UFC.

Оскорбительные слова Емельяненко о Тактарове, вероятно, были вызваны спичем последнего касательно Махачкалы.

В ноябре прошлого года Емельяненко в поединке по правилам бокса нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.

В этом году Александру предстоит бой против Магомеда Исмаилова (MMA) и Владимира Минеева (бокс).

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