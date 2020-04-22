Артемий Ситенков (слева) после боя
Фото: facebook
Артемий объяснил успех крупнейшего промоушна планеты.
Бывший боец MMA Артемий Ситенков рассказал, почему именно UFC стал наиболее популярным среди промоушнов.
– Отец Хабиба рассказал, что его сын заработал порядка 100 млн долларов в UFC. Как считаете, благодаря чему промоушн так развернулся, что платит такие безумные деньги бойцам?
Хабиб рассказал, кому обязан своим успехом
– Когда я начинал, то самым крутым ивентом был Pride, там еще Федор Емельяненко выступал. Организаторы UFC избежали ошибок этого турнира. Прежде всего, они начали борьбу с допингом. Спортивная составляющая стала выше, и в долгосрочной перспективе это помогло промоушну выйти на топ-уровень.
– В Pride все были на допинге?
– Думаю, где-то 90% бойцов употребляли запрещенные вещества. К примеру, Дэн Хендерсон дебютировал в Pride в 30 лет и за время выступлений вырос на 10 см. Разве возможно такое без гормонов роста и другой химии?
- Pride был основан в 1997 году и закрыт в 2007-м.
- Федор Емельяненко был чемпионом организации в тяжелом весе и трижды защищал титул.
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