Артемий вспомнил подробности первого в карьере ирландца поражения.

Боец MMA Артемий Ситенков рассказал подробности поединка с Конором Макгрегором – в том бою ирландец потерпел первое поражение в карьере.

– Бой был честным?

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– Не совсем. Все взвешивались на одних весах, тут заходит Конор, и его тренер достает другие весы. Вес Макгрегора составил 67,5 кг и тогда тренер сказал ему снять трусы – стрелка опустилась еще на один килограмм. Я тогда еще подумал: «Ничего себе, какие тяжелые трусы!» По факту, я считаю, в день боя он был тяжелее меня на семь кг.

– Конор агрессивно вел себя перед боем?

– Особого трештока не было. Хотя перед поединком один знакомый ирландец сказал мне, что за день до боя Макгрегор пообещал уложить меня в первом раунде. Он совсем молодой был тогда, а бойцы его возраста всегда агрессивны, компенсируя таким образом страх и нервозность. В любом случае главные события происходят в клетке – там сразу видно, кто мешок, а кто чего-то стоит.

Помню, на дуэли взглядов какой-то соперник корчил рожи, скалился. Еще подумал тогда: «Парень, ну ты совсем дебил». В ответ я снисходительно улыбнулся и почувствовал, как в нем просыпается неуверенность и страх.

– Вы нанесли Конору первое поражение в карьере. Как он на него отреагировал?

– Видно было, что очень расстроился, тренер его утешал. Кажется, Конор даже плакал. Насколько мне известно, после того поражения он на год забросил тренировки – настолько был деморализован. Возможно, брал паузу, чтобы набраться вдохновения.

Конор одержал 22 победы и проиграл четыре раза.

Статистика Ситенкова – 15 побед и 16 поражений.

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