Смешанные боевые искусства

Ян: «В UFC не хотят отдавать еще один пояс в Россию»

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Петр ЯнПетр Ян

Петр Ян

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 27 минут

Российский боец не понимает, почему его не ставят на титульный поединок.

Российский боец Петр Ян раскритиковал UFC за выбор претендента на пояс чемпиона в легчайшем весе.

Изначально обладатель титула Генри Сехудо должен был драться с Жозе Альдо, но он снялся с боя. Заменить его пригласили Доминика Круза, не выходившего в октагон 3 года. Третий номер легчайшей весовой категории Петр Ян не понимает логику руководителей промоушна.

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«Такие моменты в UFC меня расстраивают. Человек не дрался 3 года – ему дают бой за пояс. На мой взгляд, это удар по репутации UFC. Может быть, меня не выставили против Сехудо, потому что я сейчас не нахожусь в Америке. Может быть, потому что я не американец. Может быть, потому что они меня боятся и не хотят еще один пояс в Россию отдавать», – рассказал Ян в подкасте Eurobash.

  • Статистика 27-летнего Яна – 16 побед и 1 поражение.
  • В последнем поединке Петр нокаутировал Юрайю Файбера в третьем раунде.

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