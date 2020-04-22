Российский боец не понимает, почему его не ставят на титульный поединок.

Российский боец Петр Ян раскритиковал UFC за выбор претендента на пояс чемпиона в легчайшем весе.

Изначально обладатель титула Генри Сехудо должен был драться с Жозе Альдо, но он снялся с боя. Заменить его пригласили Доминика Круза, не выходившего в октагон 3 года. Третий номер легчайшей весовой категории Петр Ян не понимает логику руководителей промоушна.

Смешанные боевые искусства Петр Ян: «В реванше с Хабибом у Конора есть шансы» 13/02/2020 В 11:37

«Такие моменты в UFC меня расстраивают. Человек не дрался 3 года – ему дают бой за пояс. На мой взгляд, это удар по репутации UFC. Может быть, меня не выставили против Сехудо, потому что я сейчас не нахожусь в Америке. Может быть, потому что я не американец. Может быть, потому что они меня боятся и не хотят еще один пояс в Россию отдавать», – рассказал Ян в подкасте Eurobash.

Статистика 27-летнего Яна – 16 побед и 1 поражение.

В последнем поединке Петр нокаутировал Юрайю Файбера в третьем раунде.

«После поражения от меня Конор плакал». Победитель Макгрегора – о допинге и схватке с бандитом

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Смешанные боевые искусства Ян – чемпиону UFC Сехудо: «Отполируй мой пояс, я иду» 28/12/2019 В 21:08