Смешанные боевые искусства

«Продержаться не раунд, а подольше». Кокляев готовится к реваншу с Емельяненко

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Александр Емельяненко и Михаил КокляевАлександр Емельяненко и Михаил Кокляев

Александр Емельяненко и Михаил Кокляев

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 21 минут

Стронгмена не смущает неудача первого поединка.

Российский пауэрлифтер Михаил Кокляев объявил о подготовке ко второму поединку с представителем MMA Александром Емельяненко.

«Вначале – физуха. Развить выносливость опять, потихонечку. Работа на снарядах, работа на лапах с тренером. В основном функционалка. Ну и потом уже спарринги, думаю, что месяцев за 7-8 нужно раз в неделю выходить в ринг с такими же крепкими ребятами, как я. И получать, получать, получать. И выдавать, выдавать, выдавать. Потом – с Сашей. И продержаться не раунд уже, а подольше. И желательно выиграть. А когда я уже выиграю – там будет видно», – рассказал Михаил «РЕН ТВ».

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  • В конце ноября 2019 года Емельяненко провел поединок по правилам бокса против Кокляева и выиграл нокаутом в первом раунде.
  • Возможно, мужчины проведут реванш по правилам смешанных единоборств.

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