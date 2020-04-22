Емельяненко-младший подробно объяснил свою позицию.

Боец MMA Александр Емельяненко объяснил, почему назвал экс-чемпиона UFC Олега Тактарова проституткой и ******** [презервативом].

– Про какое именно видео Тактарова вы говорили? То, где он сказал про ваххабита?

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– Не только. Очень много видео, где он про кавказцев отзывается нелестно. Мне сейчас закидали, забили весь директ всякими разными видео: Тактаров, Тактаров, скажи – что, как. И тут на днях он вел прямой эфир и так грязно высказался... Нельзя так себя вести. Тем более взрослому человеку. Я бы посоветовал ему поменьше вылезать в прямые эфиры. Или вообще удалить страницу.

– Видели, что он в понедельник вышел в прямой эфир и встал на сторону Хабиба? Сказал, что его хейтеров надо гасить или что-то вроде этого.

– Нет, не видел. Я вообще за Тактаровым не слежу. Я даже на него не подписан.

– А знаете, что он уже отреагировал на ваше заявление?

– Нет.

– Имени не назвал, но ясно, что это про вас. Написал, что вас для него больше не существует, и предположил, что вас заставили сделать это заявление.

– Да никто меня не просил. Когда он приезжал на Кавказ, его встречали, нормально к нему относились. А тут он такие вещи говорит. Как проститутка он себя ведет. Тактаров – то он так, то так, сегодня это, то он не то подумал, то он не так сказал, то не так выразился. Он взрослый человек. Он должен отвечать за слова. А не ездить на заднице на своей по обстоятельствам, как это удобно и выгодно.

Олег Тактаров Фото: Getty Images

– Какое у вас было отношение к Тактарову до этих видео?

– Да абсолютно никакого. Один или два раза где-то пересекались. И все. Мне Тактаров без разницы – так скажем. Пару раз он про меня где-то что-то какие-то гадости говорил, нелестно отзывался. Но я спокойно, снисходительно к этому относился. Но когда люди так ведут, когда к ним так отнеслись – положительно, на Кавказе... Это не есть хороший поступок.

– Как можете объяснить то, что Тактаров то ругает Хабиба, то хвалит, и так по кругу.

– Он проститутка. Куда ветер подует – туда он свою задницу и подворачивает. Чтобы проветривало его. Так и мнение его. Человек без мнения. То так скажет, то так скажет.

– При этом Тактаров – один из первых российских бойцов ММА, победитель турнира UFC. Как вы оцениваете его вклад в российские ММА?

– Он занимался, но абсолютно никакого вклада не внес. После того, как выиграл, он переобулся и остался жить в Штатах. Это сейчас он приехал и рассказывает, какой он вклад внес, что он сделал. Но он забыл про Россию и с удовольствием жил в Штатах. И после того, как Тактаров выиграл этот чемпионат, число занимающихся не увеличилось, секции не открылись. Абсолютно никакого сдвига в российском ММА он не сделал. Поэтому его вклада в развитие смешанных единоборств у нас, в России, – нет абсолютно никакого.

– Некоторое время назад Тактаров сказал, что будет готов к бою с вами, если у него будет хороший тренировочный лагерь.

– Со мной кто только не хочет подраться. И даже такие дурачки, как Тактаров. Ну куда ему сейчас драться, его время прошло. Пусть сидит на пенсии, на завалинке сидит и с дедами семечки щелкает. Доживает свой век, прошло его время. Тогда, когда он выступал, все бойцы были такие – однобокие. Почему ему и посчастливилось выиграть чемпионат? Потому что если выходил боксер – он умел только боксировать. Если выходил борец – он умел только бороться. Сейчас спортсмены стали универсальными. И Тактарову в смешанных единоборствах сегодня ловить абсолютно нечего.

– Но ваш бой был бы хайповый – по любым правилам.

– Мертвый Тактаров. Что его бить?

– Вы сказали про Тактарова: «У нас многие тебя не любят». Уже полностью ассоциируете себя с Кавказом?

– Да нет. Я ассоциирую себя с гражданином Российской Федерации. У нас в России, я имел в виду. Сейчас сидят завистники. Меня уже похоронили лет 10 назад. А я тут раз – выжил. И дерусь. У меня все хорошо. И форму набрал, и выступаю, и востребованный боец. И вот они сидят, личности непонятные, и их жаба душит. Почему у него все так хорошо, а у нас не получается ничего. Да потому что они никчемные личности. Привыкли, что за них решают вопросы, что их мама с папой кормят. А когда предоставилось им время на самих себя, они поняли, что ничего делать не могут. Вот и сидят целыми днями в интернетах. И объединяются в какие-то сообщества. Самоутверждаются, – заявил Емельяненко в интервью «Спорт-Экспрессу».

Опрос На чьей вы стороне в конфликте Тактарова и Емельяненко? Я за Тактарова Емельяненко прав Мне все равно

В ноябре прошлого года Емельяненко в поединке по правилам бокса нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.

В этом году Александру предстоят бои против Магомеда Исмаилова (по правилам MMA) и Владимира Минеева (по правилам бокса).

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