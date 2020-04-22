Смешанные боевые искусства

«Он забыл Россию и с удовольствием жил в Штатах». Емельяненко дал большое интервью про Тактарова

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Александр ЕмельяненкоАлександр Емельяненко

Александр Емельяненко

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад | Обновлено 12 минут назад

Емельяненко-младший подробно объяснил свою позицию.

Боец MMA Александр Емельяненко объяснил, почему назвал экс-чемпиона UFC Олега Тактарова проституткой и ******** [презервативом].

– Про какое именно видео Тактарова вы говорили? То, где он сказал про ваххабита?

Тактаров отреагировал на оскорбления ЕмельяненкоТактаров отреагировал на оскорбления Емельяненко
Смешанные боевые искусства

Тактаров отреагировал на оскорбления Емельяненко

21 ЧАСОВ НАЗАД

– Не только. Очень много видео, где он про кавказцев отзывается нелестно. Мне сейчас закидали, забили весь директ всякими разными видео: Тактаров, Тактаров, скажи – что, как. И тут на днях он вел прямой эфир и так грязно высказался... Нельзя так себя вести. Тем более взрослому человеку. Я бы посоветовал ему поменьше вылезать в прямые эфиры. Или вообще удалить страницу.

– Видели, что он в понедельник вышел в прямой эфир и встал на сторону Хабиба? Сказал, что его хейтеров надо гасить или что-то вроде этого.

– Нет, не видел. Я вообще за Тактаровым не слежу. Я даже на него не подписан.

– А знаете, что он уже отреагировал на ваше заявление?

– Нет.

– Имени не назвал, но ясно, что это про вас. Написал, что вас для него больше не существует, и предположил, что вас заставили сделать это заявление.

– Да никто меня не просил. Когда он приезжал на Кавказ, его встречали, нормально к нему относились. А тут он такие вещи говорит. Как проститутка он себя ведет. Тактаров – то он так, то так, сегодня это, то он не то подумал, то он не так сказал, то не так выразился. Он взрослый человек. Он должен отвечать за слова. А не ездить на заднице на своей по обстоятельствам, как это удобно и выгодно.

Олег ТактаровОлег Тактаров

Олег Тактаров

Фото: Getty Images

– Какое у вас было отношение к Тактарову до этих видео?

– Да абсолютно никакого. Один или два раза где-то пересекались. И все. Мне Тактаров без разницы – так скажем. Пару раз он про меня где-то что-то какие-то гадости говорил, нелестно отзывался. Но я спокойно, снисходительно к этому относился. Но когда люди так ведут, когда к ним так отнеслись – положительно, на Кавказе... Это не есть хороший поступок.

– Как можете объяснить то, что Тактаров то ругает Хабиба, то хвалит, и так по кругу.

– Он проститутка. Куда ветер подует – туда он свою задницу и подворачивает. Чтобы проветривало его. Так и мнение его. Человек без мнения. То так скажет, то так скажет.

– При этом Тактаров – один из первых российских бойцов ММА, победитель турнира UFC. Как вы оцениваете его вклад в российские ММА?

– Он занимался, но абсолютно никакого вклада не внес. После того, как выиграл, он переобулся и остался жить в Штатах. Это сейчас он приехал и рассказывает, какой он вклад внес, что он сделал. Но он забыл про Россию и с удовольствием жил в Штатах. И после того, как Тактаров выиграл этот чемпионат, число занимающихся не увеличилось, секции не открылись. Абсолютно никакого сдвига в российском ММА он не сделал. Поэтому его вклада в развитие смешанных единоборств у нас, в России, – нет абсолютно никакого.

– Некоторое время назад Тактаров сказал, что будет готов к бою с вами, если у него будет хороший тренировочный лагерь.

– Со мной кто только не хочет подраться. И даже такие дурачки, как Тактаров. Ну куда ему сейчас драться, его время прошло. Пусть сидит на пенсии, на завалинке сидит и с дедами семечки щелкает. Доживает свой век, прошло его время. Тогда, когда он выступал, все бойцы были такие – однобокие. Почему ему и посчастливилось выиграть чемпионат? Потому что если выходил боксер – он умел только боксировать. Если выходил борец – он умел только бороться. Сейчас спортсмены стали универсальными. И Тактарову в смешанных единоборствах сегодня ловить абсолютно нечего.

– Но ваш бой был бы хайповый – по любым правилам.

– Мертвый Тактаров. Что его бить?

– Вы сказали про Тактарова: «У нас многие тебя не любят». Уже полностью ассоциируете себя с Кавказом?

– Да нет. Я ассоциирую себя с гражданином Российской Федерации. У нас в России, я имел в виду. Сейчас сидят завистники. Меня уже похоронили лет 10 назад. А я тут раз – выжил. И дерусь. У меня все хорошо. И форму набрал, и выступаю, и востребованный боец. И вот они сидят, личности непонятные, и их жаба душит. Почему у него все так хорошо, а у нас не получается ничего. Да потому что они никчемные личности. Привыкли, что за них решают вопросы, что их мама с папой кормят. А когда предоставилось им время на самих себя, они поняли, что ничего делать не могут. Вот и сидят целыми днями в интернетах. И объединяются в какие-то сообщества. Самоутверждаются, – заявил Емельяненко в интервью «Спорт-Экспрессу».

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  • В ноябре прошлого года Емельяненко в поединке по правилам бокса нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.
  • В этом году Александру предстоят бои против Магомеда Исмаилова (по правилам MMA) и Владимира Минеева (по правилам бокса).

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