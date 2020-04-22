Смешанные боевые искусства

Хабиб лайкнул пост, где Емельяненко назвал Тактарова проституткой

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Хабиб Нурмагомедов, UFCХабиб Нурмагомедов, UFC

Хабиб Нурмагомедов, UFC

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 3 минут

Чемпион UFC занял сторону в конфликте.

Лучший легковес UFC Хабиб Нурмагомедов лайкнул пост Александра Емельяненко, посвященный Олегу Тактарову.

В ролике, который Емельяненко опубликовал у себя в инстаграме, Александр нелицеприятно высказался о бывшем чемпионе UFC, назвав его проституткой и ******** [презервативом]. Под постом можно увидеть лайк от Хабиба.

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