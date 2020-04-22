Хабиб лайкнул пост, где Емельяненко назвал Тактарова проституткой

Чемпион UFC занял сторону в конфликте.

Лучший легковес UFC Хабиб Нурмагомедов лайкнул пост Александра Емельяненко, посвященный Олегу Тактарову.

В ролике, который Емельяненко опубликовал у себя в инстаграме, Александр нелицеприятно высказался о бывшем чемпионе UFC, назвав его проституткой и ******** [презервативом]. Под постом можно увидеть лайк от Хабиба.

Смешанные боевые искусства Тактаров – о первом русском чемпионе UFC: «Хабиб? Один ваххабит сказал – все дураки повторяют» 19/04/2020 В 14:44

В апреле у Нурмагомедова сорвался поединок против Тони Фергюсона.

Теперь Хабиб, вероятно, подерется с победителем пары Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи.

«Он забыл Россию и с удовольствием жил в Штатах». Емельяненко дал большое интервью про Тактарова

Подписывайся на нас Вконтакте

Смешанные боевые искусства Осенью Хабиб подерется с победителем боя Фергюсон – Гэтжи 07/04/2020 В 08:15