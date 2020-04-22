Хабиб лайкнул пост, где Емельяненко назвал Тактарова проституткой

Хабиб Нурмагомедов, UFC
Фото: Getty Images
Чемпион UFC занял сторону в конфликте.
Лучший легковес UFC Хабиб Нурмагомедов лайкнул пост Александра Емельяненко, посвященный Олегу Тактарову.
В ролике, который Емельяненко опубликовал у себя в инстаграме, Александр нелицеприятно высказался о бывшем чемпионе UFC, назвав его проституткой и ******** [презервативом]. Под постом можно увидеть лайк от Хабиба.
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- В апреле у Нурмагомедова сорвался поединок против Тони Фергюсона.
- Теперь Хабиб, вероятно, подерется с победителем пары Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи.
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