Роман Фомин проанализировал успех Хабиба.

Глава отдела науки Института подготовки спортсменов UFC Роман Фомин объяснил, благодаря чему Хабиб Нурмагомедов добился успеха в промоушне.

– Вы можете назвать Хабиба Нурмагомедова генетически одаренным атлетом? Или он относится к тем, кто сделал себя сам?

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– Безусловно, есть какая-то предрасположенность. Нельзя достичь высокого результата, не являясь одаренным атлетом. Но также можно сказать, что Хабиб – настоящий трудяга. Видно, что он очень много и давно работает. Его восхождение на вершину стало результатом системного процесса, – заявил Фомин в интервью RT.

В апреле у Нурмагомедова сорвался поединок против Тони Фергюсона.

Теперь Хабиб, вероятно, подерется с победителем пары Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи.

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