Смешанные боевые искусства

Тактаров – о Емельяненко: «Не считаю его за человека. Встретимся в темной комнате – я разберусь»

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Олег ТактаровОлег Тактаров

Олег Тактаров

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
час назад

Инстаграм-разборки бойцов MMA набирают обороты.

Бывший боец MMA и актер Олег Тактаров ответил на критику Александра Емельяненко.

«Этого гражданина я вообще не считаю за человека. Когда мы встретимся, просто в темной комнате, чтобы никто не видел, то я разберусь. Там не такие силы, как у его брата, брат-то хоть чему-то научился. Я всегда заступался за него и вот дозаступался. Не делай добра – не получишь зла», – сказал Тактаров в инстаграм-лайве.

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  • В этом году Александру предстоят бои против Магомеда Исмаилова (по правилам MMA) и Владимира Минеева (по правилам бокса).

«Он забыл Россию и с удовольствием жил в Штатах». Емельяненко дал большое интервью про Тактарова

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