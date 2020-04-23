Олег Тактаров
Фото: Instagram
Инстаграм-разборки бойцов MMA набирают обороты.
Бывший боец MMA и актер Олег Тактаров ответил на критику Александра Емельяненко.
«Этого гражданина я вообще не считаю за человека. Когда мы встретимся, просто в темной комнате, чтобы никто не видел, то я разберусь. Там не такие силы, как у его брата, брат-то хоть чему-то научился. Я всегда заступался за него и вот дозаступался. Не делай добра – не получишь зла», – сказал Тактаров в инстаграм-лайве.
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Тактаров отреагировал на оскорбления Емельяненко
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- В ноябре прошлого года Емельяненко в поединке по правилам бокса нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.
- В этом году Александру предстоят бои против Магомеда Исмаилова (по правилам MMA) и Владимира Минеева (по правилам бокса).
«Он забыл Россию и с удовольствием жил в Штатах». Емельяненко дал большое интервью про Тактарова
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