Магомед Исмаилов
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Конфликт между Тактаровым и Кавказом набирает обороты.
Боец MMA Магомед Исмаилов прокомментировал высказывания Олега Тактарова, который ранее выступил с критикой в адрес кавказцев.
Исмаилов опубликовал в инстаграме видео, где Тактаров говорит следующее: «Дестабилизация может пойти с Кавказа, поэтому надо гасить этот очаг прямо на корню. Как сделал это в свое время мой герой, в общем, правая рука Суворова. Наша гордость, методы его до сих пор используются. Кто-то называет их слишком жестокими, а я считаю наоборот, что они правильные. Ермолов».
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Исмаилов отреагировал на слова Тактарова очень коротко. «Нет, не дебил. Он просто болван. Просто болван», – заявил Магомед.
- На 24 июля у Исмаилова запланирован бой против Александра Емельяненко.
- Ранее Емельяненко назвал Тактарова проституткой и ******** (презервативом).
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