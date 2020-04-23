Смешанные боевые искусства

Гэтжи: «Хочу, чтобы Хабиб попытался убить меня»

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться
Джастин ГэтжиДжастин Гэтжи

Джастин Гэтжи

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
21 минут назад

Но сперва Джастину нужно победить Тони Фергюсона.

Боец UFC Джастин Гэтжи высказался о потенциальном поединке против Хабиба Нурмагомедова.

«Когда я побью Тони, в следующем бою я буду драться с Хабибом. Именно поэтому я здесь, чтобы быть лучшим в мире. И когда я буду драться с ним, хочу, чтобы он попытался убить меня. Я не буду уважать его, если он этого не сделает», – цитирует Джастина ESPN.

Фергюсон: «Хабиб знает, что ему пора уходить. Он уже сделал это»Фергюсон: «Хабиб знает, что ему пора уходить. Он уже сделал это»
Смешанные боевые искусства

Фергюсон: «Хабиб знает, что ему пора уходить. Он уже сделал это»

20/04/2020 В 11:18
  • Ранее бой Гэтжи и Тони Фергюсона сорвался из-за пандемии коронавируса.
  • Предполагается, что поединок Джастин – Тони будет проведен до осени, а осенью Хабиб встретится с его победителем.

Ученый объяснил успех Нурмагомедова трудолюбием

Подписывайся на нас Вконтакте

Хабиб ответил на требование Фергюсона лишить его поясаХабиб ответил на требование Фергюсона лишить его пояса
Нурмагомедов – Фергюсон

Хабиб ответил на требование Фергюсона лишить его пояса

03/04/2020 В 12:31
Тактаров пообещал избавить Хабиба от боязни встречи с КоноромТактаров пообещал избавить Хабиба от боязни встречи с Конором
Смешанные боевые искусства

Тактаров пообещал избавить Хабиба от боязни встречи с Конором

ЧЕРЕЗ 18 МИНУТ
По теме
Смешанные боевые искусства
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Тренды

Больше

Прямой Эфир (4)

Предыдущий материалИсмаилов – о Тактарове: «Нет, не дебил. Просто болван»
Следующий материалТактаров пообещал избавить Хабиба от боязни встречи с Конором