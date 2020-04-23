Джастин Гэтжи
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Но сперва Джастину нужно победить Тони Фергюсона.
Боец UFC Джастин Гэтжи высказался о потенциальном поединке против Хабиба Нурмагомедова.
«Когда я побью Тони, в следующем бою я буду драться с Хабибом. Именно поэтому я здесь, чтобы быть лучшим в мире. И когда я буду драться с ним, хочу, чтобы он попытался убить меня. Я не буду уважать его, если он этого не сделает», – цитирует Джастина ESPN.
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- Ранее бой Гэтжи и Тони Фергюсона сорвался из-за пандемии коронавируса.
- Предполагается, что поединок Джастин – Тони будет проведен до осени, а осенью Хабиб встретится с его победителем.
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