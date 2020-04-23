Интересно, о какой боязни идет речь? Ведь Хабиб уже побеждал Конора.

Бывший чемпион UFC Олег Тактаров заявил, что хотел бы снова встретиться с Хабибом Нурмагомедовым. На днях Тактаров оказался вовлечен в конфликт с Александром Емельяненко; в нем поучаствовал и Хабиб, поставивший лайк посту, в котором Емельяненко назвал Тактарова проституткой и ******** (презервативом).

«С Кавказом у меня ничего, вопрос решим. Я думаю, что съезжу. Там есть единственный человек, который мне по-настоящему нравится, – муфтий в Дагестане. Есть, конечно, еще друзья, ну вот он очень хороший. Я думаю, что к нему съезжу в ближайшее время. Поговорим, взаимопонимания в другом регионе я не нашел, только подставу.

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Кстати, в Дагестане еще надо будет с Хабибом встретиться. Он реально понимает, что, если я буду в его углу, у него точно будут победы и ему нечего будет бояться с Конором Макгрегором выступать. Тем более я знаю, что надо делать. Деньги я не возьму, славы тоже не надо. Это все у меня есть», – заявил Тактаров в прямом эфире в инстаграме. Слова спортсмена приводит «Чемпионат».

В апреле у Нурмагомедова сорвался поединок против Тони Фергюсона.

Теперь Хабиб, вероятно, подерется с победителем пары Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи.

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