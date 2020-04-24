Важный для мусульман месяц начался 23 апреля.

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов поздравил мусульман с наступлением Рамадана.

«Пусть этот месяц принесет нам милость Аллаха и простит нам все наши грехи. В этот месяц мы должны улучшиться во всех смыслах этого слова. Когда у Абдуллаха ибн Масуда, да будет доволен им Аллах, спросили, как он встречал месяц Рамадан, он ответил, что ни один из нас не имел смелости встречать этот месяц с каплей ненависти к своему брату по вере. Пусть Всевышний поможет нам и избавит нас от этой болезни, которая поразила целые страны», – написал 31-летний Нурмагомедов.

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Рамадан – месяц обязательного для мусульман поста, в 2020-м он продлится с 23 апреля по 23 мая.

Хабиб не проводит бои во время Рамадана. Ранее он говорил, что после ему требуется 45 дней на восстановление.

Из-за пандемии коронавируса не состоялся бой Нурмагомедова с Тони Фергюсоном.

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