Смешанные боевые искусства

Абдель-Азиз назвал Сен-Пьеру 3 условия для проведения боя с Хабибом

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Жорж Сен-ПьерЖорж Сен-Пьер

Жорж Сен-Пьер

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
38 минут назад

Не такие неподъемные, как для Конора.

Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз признал возможным проведение боя между чемпионом UFC в легком весе и канадцем Жоржем Сен-Пьером.

«Он величайший боец всех времен и мой хороший друг. Люблю Жоржа. Хабиб – мой брат, я с ним очень близок. И если Сен-Пьер хочет бой, нет ничего сложного – мы можем это организовать.

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Если Жорж хочет боя, он должен сделать три вещи: поднять трубку и позвонить мне, ну или напрямую связаться с Дэйной Уайтом. Уайт уважает Сен-Пьера, он ему очень нравится. Ну а потом Жорж должен спуститься в легкий вес», – цитирует Абдель-Азиза BJ Penn.

  • Сен-Пьер был чемпионом UFC в среднем и полусреднем весе, он завершил карьеру в феврале 2019 года.
  • У Хабиба 18 апреля сорвался бой против Тони Фергюсона.

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