Смешанные боевые искусства

Вспоминаем первый бой Хабиба: он дрался на Украине, задушенного соперника приводили в чувства

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Хабиб Нурмагомедов в 2012 годуХабиб Нурмагомедов в 2012 году

Хабиб Нурмагомедов в 2012 году

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Наверняка ретро-кадры из 2008 года видели не все.

18 апреля у Хабиба Нурмагомедова в пятый раз сорвался поединок против американца Тони Фергюсона, и в этот раз никто из бойцов не виноват. Пандемия коронавируса наложила ограничения на перемещения по миру, и Хабиб предпочел остаться в России, а не лететь через океан. Позже ивент UFC 249 отменили целиком.

Следующий бой Нурмагомедова точно состоится не раньше августа, поэтому давайте вспомним его первый выход в качестве бойца смешанных единоборств.

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Это произошло 13 сентября 2008 года в Полтаве в рамках CSFU: Champions League. Соперником был Вусал Байрамов из Азербайджана. Хабиб уверенно победил удушающим приемом, а Байрамова приводили в чувство, чтобы он восстановил дыхание.

  • Победа над Байрамовым – первая из 28 в MMA.
  • В статистике Нурмагомедова нет ни одного поражения.

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