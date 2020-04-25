Бройлеры, тараканы, горящий автомобиль и сломленный Танк – история успеха Русского медведя.

Даже в UFC не говорят точно, кого считать первым чемпионом из России: Хабиба Нурмагомедова или Олега Тактарова. Глава UFC Russia Андрей Громковский перевел стрелки на Дэйну Уайта, а боссу до таких мелочей дела нет. «У Тактарова был пояс победителя турнира. Наверное, его можно назвать первым чемпионом из России. Но я тут не авторитет. Я мало знаю об этом», – сказал Уайт. Чтобы разобраться в этом вопросе, придется восстановить путь Олега Тактарова по широтам Северной Америки.

До США будущий боец добирался из закрытого военного городка Арзамас-16, в котором служил его отец. В детстве Олег мало интересовался боевыми искусствами – его страстью были кино и наука. Мальчик часами просиживал у экрана и смотрел все подряд. А в школе ходил на факультатив к учителю физики. «В шестом классе я решил задачу для второго курса МИФИ. Нам задачи давали, которые опережали школьную программу. В то время я все понимал, как происходят ядерные процессы и что с чем как делится, от каких вещей зависит», – рассказывал Олег.

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Олег Тактаров в армии Фото: Eurosport

Как настоящий гик, Тактаров столкнулся с буллингом – родители заметили мучения сына, поэтому отец отвел его в секцию самбо. «Я за то, чтобы наши дети росли нормальными, психически здоровыми. Чтобы их не травили в школе, как меня до восьмого класса. Я начал заниматься спортом из-за этого. Мстил всем, кто травил меня. И ничего хорошего не вышло. Да, я стал чемпионом. А хотел быть актером, хотел быть физиком-ядерщиком», – вспоминал Тактаров.

Мечта о кино не оставляла Олега никогда. После школы он поступил в политехнический институт, но на первом курсе ушел в армию и попал в войска геодезистов. Там самбист бегал кроссы с бревнами по два часа, возводил спортплощадки, окапывал знаки, а зимой на учениях ночевал в палатках. Ничего хорошего о службе боец сказать не может – все, что нужно, он узнал за полгода, а еще полтора деградировал. Зато после дембеля Олег вернулся в институт и к своей главной страсти – кино.

«Я носился со сценариями. Пытался на всех их опробовать, какие-то моменты воплощать. Так было на первом курсе института и продолжилось после армии, когда вернулся на первый курс уже сержантом и учился с ребятами на 2-3 года моложе меня», – рассказывал спортсмен.

Но пришли 90-е, и мечта снова откатилась на второй план. Из института Тактаров отчислился, чтобы зарабатывать деньги. В Нижнем Новгороде он занялся бизнесом: снабжал предприятия дешевым сырьем как посредник. Например, ликероводочный завод не производил водку из-за дороговизны зерна – Тактаров искал недорогое зерно и организовывал доставку. По его словам, он зарабатывал так много, что мешки с деньгами укладывал в шкаф, не считая. Но его это не слишком радовало – в то время тратить было не на что, а с актерской мечтой жизнь не имела ничего общего.

Зато боевые искусства в России 90-х достигли пика популярности. В 1993-м Тактаров выиграл один из первых турниров по боям без правил в СНГ «Белый дракон». Записи поединков Олег разослал в голливудские студии в надежде на любую микроскопическую роль в боевике, но не получил ни одного ответа. К тому моменту у бойца уже были жена и сын, но он все равно продал бизнес и в 1994-м полетел в Штаты в надежде начать актерскую карьеру и перевести семью. Большую часть денег он оставил жене с сыном.

Когда самолет приземлился в Лос-Анджелесе, у Тактарова с собой были 2200 долларов, дорогой австрийский блейзер, галстук Versace, ботинки и спортивный костюм Reebok. А еще забронированные на неделю гостиница и машина. В Америке Олега не ждал никто, кроме одного приятеля, дома у которого он в итоге ночевал на полу.

Несколько недель боец бродил по агентствам, упрашивая организовать кастинг или просмотр, но ему отказывали. Приятель не выдержал: «Олег, сколько можно, ты ходишь к каким-то агентам, у тебя вряд ли что-то получится. Начни делать то, что ты умеешь, а там разберешься». Тактарову посоветовали сходить в зал Грейси, чья семья изобрела бразильское джиу-джитсу и стояла у истоков UFC.

Одна тренировка стоила 30 долларов, но Тактаров через переводчика договорился о бартере: он показывает приемы самбо и дзюдо, а ему позволяют тренироваться бесплатно. Через Грейси Олег познакомился с продюсером UFC Артом Дейви. Для встречи с ним Олег придумал пафосную фразу: «У меня панч, как у Тайсона, удар ногой, как у Брюса Ли, а партер – как у меня, Олега Тактарова». Дейви развеселил русский здоровяк, и он надоумил подписать его импресарио Бади Албану.

Албан устраивал кикбоксерские бои в Техасе, и Тактаров переехал на юг. У него уже закончились деньги, и тренеры кормили Олега за свой счет. «Однажды они попросили меня перепарковать машину и специально оставляли полный багажник еды, чтобы я мог поужинать», – вспоминал боец тяжелые времена в Техасе. Его убивали жара и влажность.

Олег Тактаров в агрессивной стойке Фото: Eurosport

Первые 40 баксов он заработал за урок самбо какому-то парню. На эти деньги Тактаров купил бройлерных куриц в самом дешевом магазине и набил ими морозилку. За первый бой Олегу не заплатили вовсе, зато второй принес 50 тысяч долларов. Из них 40% ушли Албану, а еще 10 – на подготовку. 21 тысячу Тактаров вложил в новый Grand Cherokee, а на остаток ел. Джип не был роскошью – в худшие дни Тактаров в нем жил, пока ездил по городкам, проводя частные тренировки. В итоге тачка отслужила 600 тысяч километров и сгорела прямо на дороге. Олег не тушил ее в расчете на страховку, но она оказалась самой дешевой и не покрыла пожар.

«У меня есть видеозапись – я сам себя снимаю в квартире, где ползают тараканы, стучит бойлер и откуда-то сверху орут мексиканские песни. Жуткая была квартирка. И как раз в это время позвонил товарищ из России. На секунду подумалось: «И что я тут делаю?» А потом решил: «Стоп! Я все правильно делаю». На видео у меня совершенно растерянная физиономия, но зато как горели глаза», – вспоминал тяжелые времена Тактаров.

К бытовым проблемам добавлялись травмы. У русского самбиста было по восемь подряд спаррингов в день – каждый шел до сдачи соперника по пять-семь минут. При этом Тактаров почти не ел, а значит, не восстанавливался. Левое колено Олег порвал еще в России, правое – после одного из таких спаррингов.

Все происходящее боец считал тотальным невезением. Раз в два-три месяца стресс захлестывал настолько, что он шел в бар и напивался, либо брал велосипед и уезжал в горы на весь день.

В это время Тактаров дрался в кикбоксерских турнирах. «Устраивали прямо на ранчо, буквально поверх бычьего говна ставили ринг и дрались. На юге Америки кикбоксинг очень популярен. И вот Албан получил возможность устраивать бои в UFC, а я оказался у него на контракте», – вспоминал Олег.

Олег Тактаров в Америке Фото: Eurosport

Организация кикбоксерских турниров напоминала школьные стрелки. После одного из боев Тактаров пожаловался врачу на боль в руке, но тот сказал – простой ушиб. Во время следующей драки русский самбист делал болевой этой рукой – почти потерял сознание от боли, и соперник вырубил Олега ногой в голову. После выяснилось, что Тактаров сломал руку до боя, а врач, поставивший неправильный диагноз, – один из организаторов турнира.

В 1995 году Тактаров наконец попал в UFC. Чтобы сразу объяснить публике, кто он, Олег взял прозвище Русский медведь. На бой против Эрни Вердициа самбист вышел в любимом кимоно и победил удушающим на третьей минуте.

Но уже в следующем сражении бойца ждал гигант-тяжеловес Дэн Северн. Борец сразу подмял под себя Тактарова и бил коленями в голову, поставив ему рассечение. «Мне почему-то казалось, что это должен быть пацанский поединок, без девичьих движений, от которых могут быть только рассечения. Я же не знал тогда, что на предыдущем турнире его задушил Ройс Грейси, и ему было важно выиграть любым способом», – делился Тактаров. В результате бой остановили из-за кровотечения и присудили Северну победу техническим нокаутом.

У Тактарова не было страховки, а предыдущая история с врачом вынудила латать себя самостоятельно. Сразу после боев он в раздевалках сам зашивал рассечения и втирал в них витамин Е – по словам Олега, благодаря этому на лице нет ни одного шрама.

Несмотря на поражение, американцы оценили русского бойца. Первые турниры UFC вся Америка смотрела почти бесплатно: чтобы пиратить трансляции, люди покупали специальные приставки к телевизорам и набивались друг другу в гости по 30 человек.

Финансы уже позволяли Олегу перевезти семью в Америку, и когда он поехал за женой с сыном, оказалось, что в доме появился другой мужчина. «Я слишком долго отсутствовал, стараясь выстлать для родных дорогу в рай. Как так можно? Сын понимал, что новый мужчина в их доме живет с его мамой ради денег. Этот альфонс бежал, когда ей понадобились средства на операцию. Я помог и доказал сыну, что остаюсь для него настоящим отцом», – делился боец. Тем не менее, с женой он развелся и вернулся в Штаты один.

Звездный час Тактарова пришел на турнире в Колорадо. В этот раз самбист забил на кимоно и вышел в привычных для ММА трусах. С Дэйвом Беннетом и Энтони Масиасом Тактаров разобрался за 66 секунд. А в финале его ждал Дэвид Эббот по прозвищу Танк. Эббот был одним из мощнейших нокаутеров в ММА. Его боксерская техника хромала, но невероятная физическая мощь позволяла вырубать соперников одним панчем.

Больше года Тактаров сам пер, как танк. Он набивал шишки из-за прямолинейного характера, незнания языка, разницы менталитетов. Просто шел напролом не разбирая дороги. Из-за этого он потерял семью, здоровье, а мечта о кино казалась еще дальше. Перед битвой с настоящим Танком Олег понял, что пора меняться и поумнеть. Этот бой для Тактарова значил гораздо больше, чем спортивное достижение. Чемпионский пояс возводил его в статус селебрити. Это значило, что в случае победы Тактаров получил бы не просто пояс и пачку денег – он боролся за билет в кино с собой в главной роли.

В бою против Эббота Олег полностью отдал инициативу сопернику. Он ушел в глухую оборону и почти половину 18-минутного боя ждал, пока Дэвид вымахается и устанет. Когда у Танка кончилось топливо, Тактаров пролез за спину соперника и задушил его. Судья остановил бой – Олег упал на канвас, потеряв сознание от обезвоживания. После изнурительного боя обоих спортсменов увезли в больницу. Олег Тактаров стал первым в истории русским обладателем чемпионского пояса UFC.

Такатаров приходил к агентам уже не как ноунейм, а как Русский медведь, чемпион одного из популярнейших в Америке видов спорта. «Если я заезжал в Лос-Анджелес на том самом Grand Cherokee, семь из десяти машин, едущих навстречу, сигналили. Не мог перекусить на заправке, убегал в машину, потому что все, кто там был, набрасывались за автографами», – рассказывал Тактаров.

Как настоящий киногерой, Олег добился своего, победив сильнейшего антагониста в кульминации. Тактаров начал карьеру актера, поработал с Робертом де Ниро, Аль Пачино, Николасом Кейджем. Он грабил чужой холодильник вместе с Джеком Николсоном и смешил Уоррена Битти. Русский медведь попал даже в игры – Battlefield, Call of Duty, Resident Evil. Но ничего этого не было бы, если бы Тактаров не стал первым русским чемпионом UFC.

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