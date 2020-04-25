UFC 249 пройдет 9 мая во Флориде, главный бой – Фергюсон против Гэтжи

Дэйна Уайт все же нашел место.

UFC анонсировал проведение перенесенного турнира UFC 249 9 мая.

Ивент состоится на VyStar Veterans Memorial Arena в Джексонвилле (штат Флорида, США). Главным боем станет поединок американцев Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи в легком весе, они поспорят за временный титул. Соглавный бой – Генри Сехудо против Доминика Круза.

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Также в октагон выйдут Франсис Нганну и Жаирзиньо Розенструйк, Дональд Серроне и Энтони Петтис, Джереми Стивенс и Келвин Каттар, Грег Харди и Йорган Де Кастро.

Предварительный кард:

Фабрисио Вердум – Алексей Олейник, Карла Эспраза – Мишель Уотерсон, Роналдо Соуза – Юрайа Холл, Висенте Луке – Нико Прайс, Брайс Митчелл – Чарльз Роса, Райан Спэнн – Сэм Алви.

Изначально UFC 249 был запланирован на 18 апреля, но турнир отложили из-за пандемии коронавируса.

С Фергюсоном должен был драться Хабиб Нурмагомедов. Российский боец отказался от поединка, чтобы не лететь в США в разгар пандемии.

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