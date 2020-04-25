Олег верил, что реклама мотивирует на спорт.

В мае 2018 года изображение российского бойца смешанных единоборств Алексея Тактарова появилось на банках пива «Охота Крепкое». Реклама подняла небывалый для тех времен скандал в мире русского MMA: некоторые посчитали рекламу алкоголя спортсменом моветоном. «Олег Тактаров, легенда MMA», – было написано рядом с фото бойца на банке.

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Возможно, «Охота Крепкое» так и осталось бы популярным только у постоянных покупателей, если бы не попало на глаза Александра Шлеменко – еще одного бойца MMA и активного противника алкоголя. Шлеменко разозлился так, что выпустил обличающее видео, на котором вылил пиво и растоптал банку.

Что сказал Шлеменко?

«Я говорю про самое страшное – про пиво. Конечно, в магазинах я не хожу мимо этих полок, но в этот раз зашел и посмотрел. Смотрите, что я увидел, – пиво «Охота» и фотографию довольно известного бойца нашего, русского. Что хочется сказать: я отношусь к таким людям как к предателям. Предателям своего народа, в первую очередь. Против нас ведется необъявленная война, война на полное уничтожение – алкогольная.

Ну да, уважаемый человек. Да, дрался, делал много для своей страны. Но, я считаю, нужно смотреть на то, что он именно сейчас делает. Получается, это пиво крепкое. Крепкий парень – крепкое пиво. Кому это адресовано? В первую очередь, сегменту спортсменов, я считаю. Чтобы вы пили, садились на крепкое пиво, вы же крепкие ребята, значит пейте крепкое пиво – так получается? Это очень сильно меня расстраивает, но я считаю, что на этой необъявленной войне мы должны жестко относиться к такой рекламе, жестко ее пресекать. И, самое главное, помнить, кто участвовал в этом всем», – заявил Шлеменко.

Как отреагировал Тактаров?

Олег заявил, что не имеет ничего против алкоголя: главное – соблюдать меру. «Моя принципиальная позиция – нет наркотикам, в любой форме, нет табаку (не кальянам, а именно сигаретам), нет стероидам. В алкоголе главное – мера. После того же футбола, двухчасовой нагрузки ничего плохого в пиве нет. Если решили наступить на меня, то это можно сделать только с моим изображением. Реальный Тактаров вам отломает ноги из любого положения, даже если вы на 20 лет моложе и действующий чемпион. Точка», – сказал он.

Тем не менее, фото прославленного бойца на пивных банках заставило людей задуматься о неоднозначности поступка Тактарова. Некоторые даже написали ему лично.

«Вчера пришло письмо: «Олег Николаевич, я бывший военный, хотел выпить и пришел в магазин, смотрю – вы, пить или не пить?» Я говорю – не пить, погуляй сначала хотя бы километра три пешочком, заслужи, а потом мне напишешь. Он мне так и не написал. Это стандартная история, мне очень прекрасные данные приходят.

Олег Тактаров Фото: Getty Images

Люди думают, что все тупые, все примитивные, а все прямо не работает, по-другому. С точностью да наоборот. Они меня видят и начинают думать: «Хочу таким же быть, дай-ка я лучше поотжимаюсь». И пропадает желание, это уже доказано – данные потрясающие. Все было раскуплено на сувениры. Все, что было в рекламе», – Тактаров даже нашел в рекламе пива плюсы и воспитательную функцию.

К 2020 году конфликт исчерпан – Тактаров чаще высказывается о Хабибе Нурмагомедове, а Шлеменко сосредоточился на Александре Емельяненко.

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Тактаров – первый русский чемпион UFC. Начал в США с нуля и сделал карьеру в Голливуде

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