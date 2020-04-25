Смешанные боевые искусства

Отец Хабиба Абдулманап попал в больницу

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Хабиб Нурмагомедов, Абдулманап НурмагомедовХабиб Нурмагомедов, Абдулманап Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов, Абдулманап Нурмагомедов

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
43 минут назад

Подробностей о состоянии здоровья тренера бойца пока нет.

Отец и тренер непобедимого чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап был госпитализирован.

«Я лежу в больнице, простите», – приводит слова Нурмагомедова-старшего «Рейтинг Букмекеров».

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  • 57-летний Нурмагомедов руководит лагерем подготовки Хабиба перед каждым боем.
  • 18 апреля Хабиб должен был драться с Тони Фергюсоном на ивенте UFC, но в итоге мероприятие не состоялось из-за эпидемии коронавируса.
  • 9 мая Тони сразится с Джастином Гэтжи, Хабиб не выйдет в октагон до лета.

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