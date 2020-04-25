Чемпионка Bellator угрожает школьному тренеру-педофилу, надругавшемуся над ней в 12 лет

Жуткая история, которую замалчивали 15 лет.

Чемпионка Bellator в полулегком весе Илима-Лэй Макфарлейн обвинила школьного тренера в педофилии.

Спортсменка утверждает, что школьный тренер по баскетболу Дуэйн Йен приставал к ней и ее сестре Махине в 2003 году, когда девушкам было 12 и 14 лет соответственно. «У меня были неуместные отношения со взрослым, который был в позиции власти. Мне было 12 лет, и это на 100 процентов повлияло на то, что я считаю здоровыми отношениями», – цитирует Макфарлейн Hawaii News Now.

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В показаниях девушки сказано, что коуч заставлял их трогать его гениталии, отправлял им откровенные фото и предлагал деньги за секс. Макфарлейн призналась, что этот опыт отбил у нее любовь к баскетболу, хотя раньше она мечтала о карьере в этом виде спорта. Сестры жаловались в руководство школы еще тогда, но к тренеру не применили никаких санкций. В 2018 году вскрылись новые случаи домогательства со стороны тренера, и Илима-Лэй решилась на судебный иск.

«Отвратительно, но мы выяснили, что он все еще тренирует несовершеннолетних девочек. Итак, 15 лет спустя мы требуем справедливости. Это не может и дальше сходить ему с рук. Дуэйн Йен, твое время вышло», – написала боец в инстаграме.

У 30-летней Макфарлейн 11 побед и ни одного поражения на профессиональном ринге.

Она родилась на Гавайях и закончила школу в Гонолулу.

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