Абдулманап Нурмагомедов
Фото: Getty Images
Часто этот диагноз сопутствует коронавирусу.
У отца чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа диагностирована пневмония.
Новость сообщил друг Нурмагомедова-старшего Рамазан Рабаданов. «Заболел Абдулманап Магомедович. Почти успел обустроить парк, вывез мусор, посадил аллею из новых деревьев, поставил вдоль дорожек красивые скамейки, а вчера не пришел в парк. Надеюсь, пневмония не сильно зацепит моего друга, и он снова придет в парк», – лирично подписал Рабаданов совместную фотографию в инстаграме.
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- 57-летний Нурмагомедов руководит лагерем подготовки Хабиба перед каждым боем.
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