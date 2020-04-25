Смешанные боевые искусства

У отца Хабиба диагностирована пневмония

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Абдулманап НурмагомедовАбдулманап Нурмагомедов

Абдулманап Нурмагомедов

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 10 минут

Часто этот диагноз сопутствует коронавирусу.

У отца чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа диагностирована пневмония.

Новость сообщил друг Нурмагомедова-старшего Рамазан Рабаданов. «Заболел Абдулманап Магомедович. Почти успел обустроить парк, вывез мусор, посадил аллею из новых деревьев, поставил вдоль дорожек красивые скамейки, а вчера не пришел в парк. Надеюсь, пневмония не сильно зацепит моего друга, и он снова придет в парк», – лирично подписал Рабаданов совместную фотографию в инстаграме.

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  • 57-летний Нурмагомедов руководит лагерем подготовки Хабиба перед каждым боем.
  • 18 апреля Хабиб должен был драться с Тони Фергюсоном на ивенте UFC, но в итоге мероприятие не состоялось из-за эпидемии коронавируса.
  • 9 мая Тони сразится с Джастином Гэтжи, Хабиб не выйдет в октагон до лета.

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