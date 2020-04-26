Вероятно, в этом поединке решится следующий соперник Нурмагомедова.

Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз озвучил прогноз бойца на поединкок Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи в рамках UFC 249.

«Хабиб уверен, что следующим его соперником будет Гэтжи. Он верит, что Джастин нокаутирует Тони. Считает, что у Джастина бдет трудный бой, но Тони – идеальный соперник для него стилистически. Хабиб ставит на то, что Гэтжи закончит бой во втором или третьем раунде, а большинство его прогнозов сбываются. Если он сказал, что Джастин победит, на это можно ставить деньги. Хабиб видит то, чего не видят другие», – цитирует Абдель-Азиза ESPN.

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Фергюсон и Гэтжи подерутся 9 мая в Джексонвилле (Флорида, США).

Изначально UFC 249 планировалось провести 18 апреля, соперником Фергюсона был Хабиб.

Нурмагомедов отказался участвовать в турнире, так как руководство UFC заранее не объявило о месте его проведения в разгар пандемии коронавируса.

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