Тони Фергюсон
Фото: Getty Images
Смешанные единоборства возвращаются первыми.
Американский боец UFC Тони Фергюсон подписал контракт на бой против соотечественника Джастина Гэтжи.
36-летний Фергюсон объявил об этом в инстаграме, проставив тег турнира UFC 249 и написав, что контракт подписан. Гэтжи поставил подпись ранее.
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UFC 249 пройдет 9 мая во Флориде, главный бой – Фергюсон против Гэтжи
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- Турнир намечен на 9 мая, он состоится в Джексонвилле (Флорида, США).
- Фергюсон и Гэтжи в главном поединке оспорят временный титул чемпиона UFC в легком весе.
- Возможно, победитель станет следующим соперником Хабиба Нурмагомедова.
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