Смешанные боевые искусства

Фергюсон подписал контракт на бой с Гэтжи

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться
Тони ФергюсонТони Фергюсон

Тони Фергюсон

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
2 часов назад

Смешанные единоборства возвращаются первыми.

Американский боец UFC Тони Фергюсон подписал контракт на бой против соотечественника Джастина Гэтжи.

36-летний Фергюсон объявил об этом в инстаграме, проставив тег турнира UFC 249 и написав, что контракт подписан. Гэтжи поставил подпись ранее.

UFC 249 пройдет 9 мая во Флориде, главный бой – Фергюсон против ГэтжиUFC 249 пройдет 9 мая во Флориде, главный бой – Фергюсон против Гэтжи
Смешанные боевые искусства

UFC 249 пройдет 9 мая во Флориде, главный бой – Фергюсон против Гэтжи

ВЧЕРА В 07:39
  • Турнир намечен на 9 мая, он состоится в Джексонвилле (Флорида, США).
  • Фергюсон и Гэтжи в главном поединке оспорят временный титул чемпиона UFC в легком весе.
  • Возможно, победитель станет следующим соперником Хабиба Нурмагомедова.

Менеджер Хабиба озвучил его прогноз на бой Фергюсона и Гэтжи

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Гэтжи: «Хочу, чтобы Хабиб попытался убить меня»Гэтжи: «Хочу, чтобы Хабиб попытался убить меня»
Смешанные боевые искусства

Гэтжи: «Хочу, чтобы Хабиб попытался убить меня»

23/04/2020 В 17:43
Менеджер Хабиба озвучил его прогноз на бой Фергюсона и ГэтжиМенеджер Хабиба озвучил его прогноз на бой Фергюсона и Гэтжи
Смешанные боевые искусства

Менеджер Хабиба озвучил его прогноз на бой Фергюсона и Гэтжи

5 ЧАСОВ НАЗАД
По теме
Смешанные боевые искусства
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Тренды

Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалМенеджер Хабиба озвучил его прогноз на бой Фергюсона и Гэтжи
Следующий материалТрансферы за пиво, сосиски и креветки. Головин и еще 10 футболистов, которых отдали за бартер