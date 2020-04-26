Дмитрий Кузнецов играет с огнем.

Российский боец MMA Дмитрий Кузнецов выпустил дисс на чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Трек называется «Король лицемерия».

В композиции, которую можно послушать по ссылке (сразу предупреждаем – там есть обсценная лексика), Кузнецов затронул ряд спорных ситуаций с участием Хабиба: критику концерта Егора Крида в Дагестане, нападки на откровенную театральную постановку (тоже в Дагестане) и бомжей, которые по просьбе Нурмагомедова отжимались за деньги.

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Позже Кузнецов опубликовал пост, где сообщил, что готов ответить за свои слова и не намерен удалять дисс. «Клип и песня – это мое личное мнение, которое аргументировано реальными фактами и поступками вашего кумира. Его поведение прямопропорционально влияет на мировоззрение людей, ведь вы и подрастающее поколение берете с него пример как с национального достояния. Несмотря на все спортивные достижения, кто он как личность?

Человек, который насмехается над голодным бездомным? Или человек, который вправе решать, какую музыку вам слушать? А может тот, кто решает все свои вопросы с помощью физической силы? У каждого есть право выбора, как развиваться и в каком направлении, вне зависимости от мнения и статуса человека, которого вы выбрали в качестве примера для подражания. Я не отказываюсь от своих слов и своей позиции. Клип удалять не собираюсь. Если с меня что-либо захотят спросить, то я отвечу за каждое свое слово», – заявил спортсмен.

На счету Кузнецова 17 поединков в профессиональном MMA (+11, -6).

У Хабиба в апреле сорвался бой против Тони Фергюсона. Теперь Нурмагомедов, вероятно, подерется с победителем боя Фергюсон – Джастин Гэтжи.

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