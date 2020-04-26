В прошлом белорусский боец проиграл и Федору, и Алистару.

Белорусский боец MMA Андрей Орловский признался, что хочет провести поединки с Федором Емельяненко и Алистаром Оверимом.

«В идеале было бы – набить рожу им двоим и одновременно. Но пока у меня уже есть следующий соперник. А как будет дальше, поглядим.

Смешанные боевые искусства Федор Емельяненко бросил команду ради денег и славы. Самый некрасивый поступок в жизни легенды 14/04/2020 В 10:19

Что касается того, можно ли считать Федора одним из лучших бойцов в истории, то, безусловно, как бы то ни было, Емельяненко знают, он был чемпионом Pride. В нашем бою он одержал победу. Ошибки или не ошибки с моей стороны, но факт остается фактом. Да, у него своя ниша», – заявил 41-летний Орловский. Слова бойца приводит «Чемпионат».

Орловский – бывший чемпион UFC в тяжелом весе.

Орловский уступил Емельяненко в 2009 году на турнире Affliction: Day of Reckoning. Федор победил нокаутом в первом раунде.

В 2016 году белорус проиграл Овериму на турнире UFC Fight Night: Overeem vs. Arlovski. Голландский боец победил нокаутом во втором раунде.

Карьера Орловского началась в 1999 году поражением от Вячеслава Дацика (нокаутом).

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

Смешанные боевые искусства Александр Емельяненко: «Какой на самом деле Федор, знаю только я» 10/03/2020 В 15:52