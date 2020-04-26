Александр Емельяненко
Фото: Instagram
Мужчины подерутся через несколько месяцев – в конце июля.
Российский боец MMA Александр Емельяненко последовал примеру Рамзана Кадырова и побрил голову налысо.
«Пасха прошла, а куличи остались! Решил побриться!» – написал Емельяненко под фото, которое опубликовал в инстаграме.
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В комментарии залетел соперник Александра Магомед Исмаилов. «Буду бить лысую голову с двух рук😁», – написал Магомед.
- Бой Емельяненко и Исмаилова должен был состояться 3 апреля, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.
- Новая дата поединка – 24 июля.
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