Смешанные боевые искусства

Емельяненко побрил голову налысо – Исмаилов пообещал по ней настучать

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Александр ЕмельяненкоАлександр Емельяненко

Александр Емельяненко

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через 3 минут

Мужчины подерутся через несколько месяцев – в конце июля.

Российский боец MMA Александр Емельяненко последовал примеру Рамзана Кадырова и побрил голову налысо.

«Пасха прошла, а куличи остались! Решил побриться!» – написал Емельяненко под фото, которое опубликовал в инстаграме.

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В комментарии залетел соперник Александра Магомед Исмаилов. «Буду бить лысую голову с двух рук😁», – написал Магомед.

  • Бой Емельяненко и Исмаилова должен был состояться 3 апреля, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.
  • Новая дата поединка – 24 июля.

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