Помнишь Гойла из «Гарри Поттера»? Актер занялся MMA, чтобы не повторить путь севшего в тюрьму Крэбба

Недолгая карьера в смешанных единоборствах перезагрузила жизнь и карьеру Джошуа Хердмана.

«Те двое, что пришли с бледнолицым, были крепкие ребята, и вид у них был довольно неприятный. Стоя по бокам бледнолицего, они напоминали его телохранителей», – так в книжной саге о Гарри Поттере впервые появляются Винсент Крэбб и Грегори Гойл – лучшие друзья Драко Малфоя, школьного врага главного героя.

Образы двух громил подчеркиваются на протяжении семи книг: Джоан Роулинг описала Крэбба и Гойла недалекими тупицами, которые играют мускулами и ставят физическую силу выше ума. А для фильмов директор по кастингу филигранно подобрал актеров – Джейми Уэйлетт и Джошуа Хердман крайне убедительно изображали полное отсутствие извилин и повышенную кровожадность.

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Парни, которым к завершению франшизы едва перевалило за 20 лет, быстро почувствовали славу и растущую известность. Первым не выдержал Джейми: он выращивал дома коноплю и нарушал общественный порядок на улицах Лондона – приехавшие на вызов полицейские обнаружили в его руках бутылку с зажигательной смесью. Уэйлетта посадили в тюрьму на два года, и поэтому его не было на съемках последней части «Гарри Поттера». Хердман все же прикрыл зад Малфоя в «Дарах смерти», и из-за отсутствия Уэйлетта умереть на экране пришлось не Крэббу, а его герою. Но после выхода фильма актер признался, что ведет образ жизни тусовщика и это ему не нравится.

Джошуа Хердман и Том Фелтон в фильме «Гарри Поттер и дары смерти II» Фото: Imago

В отличие от товарища по съемкам, Джошуа нашел способ не удариться в сплошные вечеринки, тесно граничащие с преступностью. Он выбрал спорт – занялся джиу-джитсу, в течение пяти лет получил черный пояс, стал следить за UFC, а в 2016-м появился в октагоне. Теперь профили сыгравшего Гойла Хердмана можно найти и на кинопоиске, и на MMA-сайтах. Тяга к совмещению возникла у Джошуа не просто так: его отец Мартин Хердман одновременно актерствовал, занимался боксом и играл в регби.

«Я выбрал смешанные единоборства, потому что мне нравится этот вид спорта. Он крутой, захватывающий и непредсказуемый. Мне кажется, он интереснее бокса, хотя красоту и искусство бокса я тоже ценю. Ну и в моем случае имело смысл попробовать себя в MMA из-за занятий джиу-джитсу», – объяснил Хердман.

Персонаж Джошуа в «Гарри Поттере» умер из-за собственной глупости – произнес вызывающее адское пламя заклинание и не знал, как остановить хлещущий из волшебной палочки огонь, пожирающий все вокруг. Хердман же нашел самообладание и обуздал непокорный характер.

Первый бой Джошуа провел 23 апреля 2016 года против Януша Валаховского в промоушне Rise of Champions. Брутальный парень с татуировками мало чем напоминал Гойла в слизеринской мантии – мощного, но все же школьника. Дебютный поединок актера в MMA продлился все пять раундов, и судьи единогласно отдали ему победу.

На второй бой 30-летний Хердман вышел спустя два года в 2018-м. В соперниках был новичок смешанных единоборств Самуэль Редли, но поединок оказался сложнее. Бойцы вновь провели в октагоне все отведенное время – на этот раз рефери отдали победу Хердману раздельным решением.

«Бои научили меня дисциплинированности и сосредоточенности. Нужна дисциплина, нужно упорство, чтобы добиться результата. Я бросил прежний образ жизни и сконцентрировался на своей физической форме, прекратил курить и больше не оглядывался назад.

Я никогда не был толстым, но курил и иногда чувствовал, что мне тяжело дышать. Теперь мне намного лучше. Я счастлив и могу пробежать даже десять миль. Хорошо выглядеть здорово, эта трансформация действительно классная. И это сделано не только ради участия в боях, но и ради душевного благополучия», – отметил актер.

Вершина для любого бойца смешанных единоборств – UFC или хотя бы Bellator: промоушны, где выступают Хабиб Нурмагомедов, Конор Макгрегор, Федор Емельяненко и другие великие. Когда Джошуа Хердман давал интервью известному в MMA-кругах журналисту Люку Томасу, тот не обошел UFC стороной и спросил: «Если твоя карьера пойдет в гору и UFC выйдет на тебя с соответствующим предложением, ты его примешь?»

«Думаю, да, я бы согласился, – ответил Хердман. – Но пока я просто хочу провести несколько боев и посмотреть, что будет. Ничего не исключаю. Я выиграл всего один бой (интервью вышло перед вторым боем – прим. Eurosport), а уже разговариваю с таким престижным MMA-журналистом, как ты. Понятно, что все это из-за «Гарри Поттера» – знаю, что это очень интересная история».

Карьера Джошуа Хердмана в смешанных единоборствах так и закончилась двумя победами – больше он не выходил в клетку. Но спорт помог ему перезагрузиться, найти баланс в жизни и не повторить судьбу киношного друга. Хердман вернулся в кинематограф, и в 2018 году на большие экраны вышел фильм «Робин Гуд: Начало», который продюсировал оскароносный Леонардо ди Каприо.

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