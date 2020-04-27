Смешанные боевые искусства

Дебютное шоу Bellator в России с участием Федора Емельяненко перенесено на 2021 год

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Федор ЕмельяненкоФедор Емельяненко

Федор Емельяненко

Фото: Imago

Автор:Eurosport
2 часов назад

Глава промоушна просит фанатов запастись терпением.

Дебютное шоу Bellator в России с участием Федора Емельяненко перенесено на 2021 год.

«Ситуация с коронавирусом поменяла все планы. Бой Федора Емельяненко будет перенесен. Мы хотели организовать его осенью, но теперь график сдвинут на четыре-пять месяцев. Был план дебютировать в России с шоу, которое возглавит Федор, но теперь нужно обратиться к фанатам и попросить их запастить терпением. Постараемся организовать все до мая следующего года», – цитирует MMA Junkie главу Bellator Скотта Кокера.

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  • 43-летний Емельяненко в 2019-м провел два поединка, в которых уступил нокаутом Райану Бэйдеру (27-5) и нокаутировал Куинтона Джексона (38-14).
  • Статистика Федора – 39 побед, шесть поражений и один бой, признанный несостоявшимся.

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