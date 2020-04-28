Смешанные боевые искусства

Абдель-Азиз: «Хабиб подерется с Сен-Пьером раньше, чем с Конором. Макгрегору придется ждать год»

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Жорж Сен-ПьерЖорж Сен-Пьер

Жорж Сен-Пьер

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Похоже, канадская легенда UFC все же вернется с пенсии.

Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что Конор Макгрегор в ближайшее время не сможет рассчитывать на реванш.

«Скажем так, Хабиб – номер один, Джастин Гэтжи и Тони Фергюсон – номера два и три, Конор – четвертый. И четвертому номеру, вероятно, придется подождать где-то год до того, как он получит бой за титул. Я считаю, что Хабиб подерется с Сен-Пьером до того, как встретится с Конором. Я действительно так думаю. И я не пытаюсь рекламировать этот поединок... Посмотрим, что получится», – цитирует менеджера MMAJunkie.

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