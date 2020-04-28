Жорж Сен-Пьер
Фото: Getty Images
Похоже, канадская легенда UFC все же вернется с пенсии.
Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что Конор Макгрегор в ближайшее время не сможет рассчитывать на реванш.
«Скажем так, Хабиб – номер один, Джастин Гэтжи и Тони Фергюсон – номера два и три, Конор – четвертый. И четвертому номеру, вероятно, придется подождать где-то год до того, как он получит бой за титул. Я считаю, что Хабиб подерется с Сен-Пьером до того, как встретится с Конором. Я действительно так думаю. И я не пытаюсь рекламировать этот поединок... Посмотрим, что получится», – цитирует менеджера MMAJunkie.
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- Хабиб – чемпион UFC в легком весе.
- 38-летний боец завершил карьеру в начале 2019 года.
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