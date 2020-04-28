Отец Хабиба Абдулманап отвечает не только за тренировки.

Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал, кто принимает решения в команде бойца.

«Я не босс. Он не босс. Его отец – босс, и что бы ни хотел его отец, это должно произойти. Хабиб не имеет права голоса. Я не имею. Его отец – имеет. Если его отец проснется и скажет: «Парни, соберитесь, мы деремся с Конором», – то мы подеремся с Конором», – цитирует Али MMAJunkie.

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Отец Хабиба Абдулманап находится в больнице с пневмонией.

Хабиб – чемпион UFC в легком весе.

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