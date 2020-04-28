У бойца по прозвищу Шторм была непростая юность.

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко рассказал о жизни в Омске.

«Я родился и вырос на окраине Омска. Окраины обычно известны преступностью, неблагополучными семьями, и я все это видел. На моих глазах умерло больше 50% парней. И у нас нет войны, это происходит в мирное время. Отсюда осознание того, что курить и пить – это ненормально. Вся наркомания прошла на моих глазах.

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Сначала все начали нюхать клей, и я не понимал, зачем вводить себя в такое состояние. Я всегда за этим наблюдал. У нас везде были шприцы, это была эпидемия. Я не хочу, чтобы мои дети это видели. Мой отец всегда жил правильно, был мне примером. Он работал и делал все, чтобы прокормить семью. Последнее отдавал детям.

Еще был у нас боец Магомед Мирзамагомедов, который привозил борцов-сборников к нам на район, и у меня была такая картина перед глазами: идут здоровые бойцы, а за углом умер наркоман, вокруг него мамка скачет, ревет. Или я мог выйти из квартиры, а на площадке повесился наркоман. Мы росли, и нам это казалось обыденным. Так что у меня никогда не возникало желания что-то в себя колоть и становиться слабым», – цитирует Шлеменко Sports.ru.

35-летний Шлеменко провел 73 поединка в профессиональном MMA (+59, -13).

Один бой был признан несостоявшимся.

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