Неизвестные угрожают родственникам Дмитрия Кузнецова – в частности, обещают изнасиловать его мать.

Российский боец MMA Дмитрий Кузнецов рассказал, что на него было совершено нападение. Ранее он записал провокационный трек про чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

«Вчера меня удивил непонятный выпад. Теперь каждый будет пытаться меня избить и унизить? В этот раз пять человек, в следующий сколько будет? Не уверен, что это мелкое хулиганство можно считать за попытку расправы – слишком неуверенно, быстро, видимо, было страшно, что вас поймают. Зачем вы таскали меня по асфальту и рвали одежду на мне – непонятно. Реально, что ли, хотели изнасиловать? Поцарапался, получил в голову и что дальше? Странные люди.

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Единственную машину отца, которую он использует для работы, привели в непригодный вид, благо Камри надежная и крепкая машина, даже стекла нормально разбить не смогли. Если бы не вышел из машины – на мне бы и следа не осталось. Все это мелочи, ссадины заживут, машину отцу починю, заработаю и подарю новую. В общем, со мной все хорошо, будто ходил малину в огороде собирать.

Дмитрий Кузнецов Фото: Instagram

С уверенностью скажу – запугать меня не получится, какие бы методы вы ни выбрали, ибо я свободен, чтобы жить, я свободен, чтобы умереть. Главное – оставьте мою семью в покое, не понимаю, зачем приплетать людей, которые никакого отношения к этой истории не имеют. Наверное, придется переехать подальше от родителей, для их безопасности. Никакого заявления в полицию от меня не будет, извинений тоже, ибо не за что. Мои намерения и дух не пошатнутся», – написал Кузнецов в инстаграме.

К посту Кузнецов прикрепил скриншоты переписок с незнакомыми людьми – личку бойца завалили угрозами.

На счету Кузнецова 17 поединков в профессиональном MMA (+11, -6).

У Хабиба в апреле сорвался бой против Тони Фергюсона. Теперь Нурмагомедов, вероятно, подерется с победителем боя Фергюсон – Джастин Гэтжи.

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