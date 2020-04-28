Мудрое предостережение от лучшего легковеса UFC.

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов обратился к жителям Дагестана в связи с пандемией коронавируса.

«В этот священный месяц хотел бы обратиться ко всем дагестанцам и ко всем, кто меня знает. Многие надеялись, что беда обойдет наш дом, многие до сих пор не верят в серьезность сложившейся ситуации. Однако наша халатность к советам и просьбам врачей, вкупе с создавшейся в народе паникой, привели к высоким темпам распространения болезни, каждодневно усугубляя и без того тяжелое положение, и это привело к тому, что наши больницы сегодня переполнены больными, специалистов и лекарств не хватает, а число больных только растет.

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Поверьте мне. Болезнь смертельно опасна, и мы это уже чувствуем на себе. Оставшись дома, мы сможем снизить нагрузку на врачей и больницы, и, может быть, своевременно проявленная нами осторожность станет причиной спасения чьих-то жизней. Берегите близких, не выпускайте их из дома без нужды. Пусть Аллах убережет нас всех от всех болезней и вылечит всех больных и близких во всем мире», – написал Хабиб в инстаграме.

В апреле у Хабиба сорвался бой против Тони Фергюсона.

Теперь Нурмагомедов подерется с победителем боя Фергюсон – Джастин Гэтжи. Бой, предположительно, пройдет осенью 2020 года.

Абдель-Азиз: «Я не босс. Хабиб не босс. Его отец – босс. Он решает, драться ли с Конором»

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