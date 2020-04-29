Пара развлекала не только подписчиков.

Муж одной из самых прекрасных леди UFC Пейдж Ванзант Остин Вандерфорд рассказал, как проходили съемки серии голых фото на карантине.

Пара от скуки придумала новое хобби – они выполняли повседневную рутину голышом и прикрывали интимные органы тем, что попадалось под руку. Например, вот так. «Меня и жену называли «Ван-нудистами» во время карантина, и это определенно уместно. Мы решили немного повеселиться дома в Портленде и обнажаться в этот период. Иногда все происходило немного дико, но мы ведем наши социальные сети со вкусом.

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Каждый день мы пытались придумать что-то новое, будь то тренировка, готовка еды, работа по дому или просто безделье. Мы веселимся, определенно. Не носить одежду – это нормально для меня. Я из сельской местности на Аляске. Я бы сказал, что 90 процентов жизни я не был одет. Сходить с ума и обнажаться в процессе – так я чувствую себя наиболее комфортно. Прямо сейчас я пахну волком. Во мне много животного.

Пейдж тоже очень комфортно в своем теле, ее фотографировали для Sports Illustrated в 2019 году», – цитирует Остина The Telegraph.

На счету Ванзант восемь поединков в UFC (+5, -3).

Пейдж считается одной из самых популярных девушек из мира MMA как раз благодаря откровенным фото.

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