Экс-бойцу MMA не нравятся стереотипы.

Бывший боец MMA Олег Тактаров прокомментировал стереотипное мнение о бойцах – многие считают, что из-за рода деятельности им много достается по голове, что плохо сказывается на умственных способностях.

«Борцы – приятные ребята, мы разносторонне развиты. Мне никто голову не отбивал никогда: ни в детстве, ни потом. Если вы так считаете, тогда у нас с отбитой башкой, получается, очень много народа: и Путин с отбитой башкой, и братья Ротенберги с отбитыми бошками… Они же занимались столько же борьбой, сколько и я. Почему вы про них ничего не говорите? Говорите, называйте так же! Любите штампы ставить», – цитирует Тактарова «Чемпионат» со ссылкой на лайв в инстаграме бойца.

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В последний Тактаров выходил в октагон в апреле 2008 года.

Олег – первый русский чемпион UFC.

Тактаров – первый русский чемпион UFC. Начал в США с нуля и сделал карьеру в Голливуде

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