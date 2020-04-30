Дэйна уже ни в чем не уверен.

Президент UFC Дэйна Уайт не уверен, что ему удастся организовать бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона в 2020 году.

«Не очень уверен. Боюсь того, что произойдет, если мы опять попытаемся сделать этот бой», – ответил Уайт на вопрос болельщика в онлайн-конференции на Reddit.

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Уайт организовывал бой Хабиба и Тони пять раз, все пять раз он срывался.

Последняя попытка была запланирована на 18 апреля и не состоялась из-за пандемии коронавируса.

В мае Фергюсон подерется с Джастином Гэтжи.

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