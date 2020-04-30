Смешанные боевые искусства

Уайт: «Конор хочет реванша с Хабибом, и я был бы рад это увидеть»

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Хабиб Нурмагомедов, Дэйна Уайт, Конор Макгрегор

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Глава промоушна хочет повторить самый кассовый поединок в истории организации.

Глава UFC Дэйна Уайт ответил на вопрос о том, какой реванш он хотел бы организовать.

«Я просто должен назвать бой Конора с Хабибом... Конор так сильно хочет этот реванш, и я был бы счастлив его увидеть», – ответил Уайт на вопрос болельщика в онлайн-конференции на Reddit.

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  • Нурмагомедов победил ирландца Макгрегора в октябре 2018 года.
  • В апреле у Хабиба сорвался бой против Тони Фергюсона.
  • Теперь Нурмагомедов подерется с победителем поединка Фергюсон – Гэтжи. Бой, предположительно, пройдет осенью 2020 года.

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