Хабиб Нурмагомедов, Дэйна Уайт, Конор Макгрегор
Фото: Getty Images
Глава промоушна хочет повторить самый кассовый поединок в истории организации.
Глава UFC Дэйна Уайт ответил на вопрос о том, какой реванш он хотел бы организовать.
«Я просто должен назвать бой Конора с Хабибом... Конор так сильно хочет этот реванш, и я был бы счастлив его увидеть», – ответил Уайт на вопрос болельщика в онлайн-конференции на Reddit.
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- Нурмагомедов победил ирландца Макгрегора в октябре 2018 года.
- В апреле у Хабиба сорвался бой против Тони Фергюсона.
- Теперь Нурмагомедов подерется с победителем поединка Фергюсон – Гэтжи. Бой, предположительно, пройдет осенью 2020 года.
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