Глава промоушна хочет повторить самый кассовый поединок в истории организации.

Глава UFC Дэйна Уайт ответил на вопрос о том, какой реванш он хотел бы организовать.

«Я просто должен назвать бой Конора с Хабибом... Конор так сильно хочет этот реванш, и я был бы счастлив его увидеть», – ответил Уайт на вопрос болельщика в онлайн-конференции на Reddit.

Смешанные боевые искусства Уайт рассказал, подерутся ли Хабиб и Тони в 2020 году 14 ЧАСОВ НАЗАД

Нурмагомедов победил ирландца Макгрегора в октябре 2018 года.

В апреле у Хабиба сорвался бой против Тони Фергюсона.

Теперь Нурмагомедов подерется с победителем поединка Фергюсон – Гэтжи. Бой, предположительно, пройдет осенью 2020 года.

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