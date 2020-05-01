Дональд Серроне
Фото: Getty Images
Ковбой соскучился по UFC и считает, что ему такое по силам.
Дональд Серроне выразил желание подраться трижды за одну неделю – такого до него не делал никто.
Американец 9 мая подерется с Энтони Петтисом в рамках ивента UFC 249. У промоушна запланировано еще два шоу в те же семь дней – 13 и 16 мая. Все три события пройдут в Джексонвилле. «Я пойду туда и выиграю бой. А потом скажу: «Эй, Дэйна, есть кто-нибудь на среду? Потому что я останусь здесь, в своем трейлере». Хочу стать первым бойцом, который подерется трижды за неделю», – цитирует Серроне ESPN.
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- Дэйна Уайт – глава промоушна UFC, в котором выступает Ковбой.
- В последнем поединке Серроне за 40 секунд проиграл Конору Макгрегору.
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