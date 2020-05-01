Смешанные боевые искусства

Серроне хочет первым в истории MMA провести три боя за неделю

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Дональд Серроне

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 24 минут

Ковбой соскучился по UFC и считает, что ему такое по силам.

Дональд Серроне выразил желание подраться трижды за одну неделю – такого до него не делал никто.

Американец 9 мая подерется с Энтони Петтисом в рамках ивента UFC 249. У промоушна запланировано еще два шоу в те же семь дней – 13 и 16 мая. Все три события пройдут в Джексонвилле. «Я пойду туда и выиграю бой. А потом скажу: «Эй, Дэйна, есть кто-нибудь на среду? Потому что я останусь здесь, в своем трейлере». Хочу стать первым бойцом, который подерется трижды за неделю», – цитирует Серроне ESPN.

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