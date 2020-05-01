Смешанные боевые искусства

Дэйна Уайт назвал любимый нокаут всех времен

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Масвидаль – Аскрен

Фото: Other Agency

Автор:Eurosport
через 40 минут

Бой Масвидаль – Аскрен продлился всего 3 секунды.

Глава UFC Дэйна Уайт назвал любимый нокаут из всех, что он видел.

Американец выбрал поединок Хорхе Масвидаля против Бена Аскрена в июле 2019-го. Масвидаль отключил соперника за 3 секунды ударом коленом. «Все подумают, что мне не нравится Бен Аскрен. Это неправда. Мне нравится Бен. Но трудно не выбрать именно этот бой», – ответил Уайт на вопрос болельщика в онлайн-конференции на Reddit.

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  • Статистика Масвидаля – 35 побед и 13 поражений. У Аскрена 19 побед и два поражения в двух последних поединках.
  • Бен завершил карьеру в 2019 году.

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