Идея появилась у Пейдж Ванзант внезапно.

Боец UFC Пейдж Ванзант, во время карантина выкладывающая фотографии в обнаженном виде вместе с мужем, объяснила, почему они это делают.

«Мы с Остином то ли сняли видео с ним, то ли сделали фотографию в зале. Я посмотрела краем глаза и спросила: «Ты здесь обнажен?» А он просто был в очень коротких шортах. Он всегда тренируется в миниатюрных шортах.

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А потом я говорю: «Боже, у меня лучшая идея в истории». В итоге мы сделали фото, где я сижу на мяче, а его попу прикрывает боксерская груша. Дальше из этой искры вспыхнуло пламя, потому что это очень понравилось людям. Это было не для шумихи в соцсетях и не для привлечения внимания. Я просто хотела показать, что надо любить вторую половинку и весело проводить время вместе», – цитирует 26-летнюю Ванзант RT.

На счету Ванзант восемь поединков в UFC (+5, -3).

Пейдж считается одной из самых популярных девушек из мира MMA как раз благодаря откровенным фото.

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