Смешанные боевые искусства

Боец UFC объяснила, зачем они с мужем выкладывали в соцсети фото в обнаженном виде

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Пейдж Ванзант

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через час

Идея появилась у Пейдж Ванзант внезапно.

Боец UFC Пейдж Ванзант, во время карантина выкладывающая фотографии в обнаженном виде вместе с мужем, объяснила, почему они это делают.

«Мы с Остином то ли сняли видео с ним, то ли сделали фотографию в зале. Я посмотрела краем глаза и спросила: «Ты здесь обнажен?» А он просто был в очень коротких шортах. Он всегда тренируется в миниатюрных шортах.

Смешанные боевые искусства

Дэйна Уайт назвал любимый нокаут всех времен

17 ЧАСОВ НАЗАД

А потом я говорю: «Боже, у меня лучшая идея в истории». В итоге мы сделали фото, где я сижу на мяче, а его попу прикрывает боксерская груша. Дальше из этой искры вспыхнуло пламя, потому что это очень понравилось людям. Это было не для шумихи в соцсетях и не для привлечения внимания. Я просто хотела показать, что надо любить вторую половинку и весело проводить время вместе», – цитирует 26-летнюю Ванзант RT.

  • На счету Ванзант восемь поединков в UFC (+5, -3).
  • Пейдж считается одной из самых популярных девушек из мира MMA как раз благодаря откровенным фото.

Муж красотки из UFC – о серии голых фото: «Иногда все происходило немного дико»

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Смешанные боевые искусства

Серроне хочет первым в истории MMA провести три боя за неделю

20 ЧАСОВ НАЗАД
Смешанные боевые искусства

Уайт: «Конор хочет реванша с Хабибом, и я был бы рад это увидеть»

ВЧЕРА В 20:16
По теме
Смешанные боевые искусства
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Тренды

Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалДэйна Уайт назвал любимый нокаут всех времен
Следующий материалОлимпийский чемпион Зуб подписал контракт с «Оттавой»