Мария Рибейро – настоящий герой.

Бразильская спортсменка Мария Рибейро помогла полиции задержать извращенца.

По данным MMA Fighting, Рибейро заметила подозрительного мужчину около своего дома. Девушка увидела, как злоумышленник, находясь на велосипеде, оголился перед ней, ее родственницей и подругой.

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«Миллион мыслей пронеслись в моей голове. А что, если это увидят дети, которые постоянно играют на лужайке перед домом. Вдруг этот мужчина снова вернется?» – рассказала Мария в беседе с MMA Fighting.

Боец MMA не позволила извращенцу скрыться: все три женщины сели в автомобиль и нагнали велосипедиста. Рибейро выбежала из машины и атаковала неизвестного. Пользуясь профессиональными навыками, она справилась с его сопротивлением, а две другие девушки помогли удержать злоумышленника до прибытия полиции. В итоге мужчина был арестован.

Рибейро провела восемь поединков в профессиональном MMA (+5, -3).

Девушка начала карьеру с четырех побед подряд, но затем потерпела три поражения в четырех боях.

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