Спойлер: нет, не пожмет.

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, пожмет ли он руку Конору Макгрегору при встрече.

«Прямо сейчас я не готов пожать руку Макгрегору. Вы знаете, все мы совершаем ошибки. Идеальных людей не существует, у всех есть недостатки. У него есть недостатки, и у меня они тоже есть.

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Когда человек продолжает вести себя таким образом, это значит, что у него такая природа. Мы видели, как он ударил 70-летнего мужчину. Это значит, что у него нет морали, он не знает хороших манер. В целом, это его уровень. Пока я не готов пожать ему руку – до тех пор, пока он не осознает [как себя вел]», – цитирует Хабиба SPORTbible.

В октябре 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил титул лучшего легковеса UFC.

С тех пор мужчины провели по одному бою: Хабиб повторно защитил пояс в поединке с Дастином Порье, а Конор победил Дональда Серроне.

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